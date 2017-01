Australian Open 2017, si entra nel vivo: programma, dirette tv e live streaming fino alle finali

Dopo la prima fase, che ha portato all'eliminazione di Djokovic e Murray nel tabellone maschile, e a quella della Kerbernel tabellone femminile, siamo arrivati alla fase decisiva degli Australian Open, che ovviamente potrete seguire LIVE e in ESCLUSIVA su Eurosport e www.eurosportplayer.it con una copertura unica nel suo genere.

Federer e Nadal riusciranno davvero a raggiungere un'altra storica finale? Serena Williams centrerà il 23esimo Slam della sua fantastica carriera?

Dirette TV in esclusiva sui canali Eurosport

Tutte le partite LIVE su Eurosport 1. Per i quarti si mantiene ancora il programma originale con inizio all'1 italiana, mentre da giovedì 26 a domenica 29, semifinali e finali, il programma si snellisce come potete vedere nel dettaglio nel calendario al termine dell'articolo.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui gli Australian Open su Eurosport.com! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del primo grande evento del tennis mondiale.

Gli speciali: "Game, Set & Mats", "The Coach" e il "Commissioner del Tennis"

A commentare i match più interessanti e spettacolari del torneo ci saranno i nostri grandi esperti: Mats Wilander e Barbara Schett condurranno, ogni giorno, la rubrica “Game, Set & Mats”, in onda alla vigilia di ogni sessione serale (attorno alle 09.00 italiane) e al termine della stessa (attorno alle 14.00). All’interno, spazio anche al commento tecnico del “Coach”, Patrick Mouratoglou, che analizzerà la partita o il giocatore del momento. Non potrà mancare neanche John McEnroe, pronto come sempre ai suoi commenti pungenti nelle vesti del "Commissioner del Tennis"

Calendario e programma del torneo: da Lunedì 16/1 Domenica 29/1

La "schedule of play" di ogni giornata del torneo sarà online sul sito di Eurosport ogni sera prima delle partite, all'interno della sezione Australian Open.

Martedì 24: quarti di finale dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Mercoledì 25: quarti di finale dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Giovedì 26: semifinali femminili dalle 3:30, semifinale maschile alle 9:30

Venerdì 27: semifinale maschile alle 9:30, a seguire finale doppio femminile

Sabato 28: finale femminile alle 9:30, a seguire doppio maschile

Domenica 29: finale maschile alle 9:30