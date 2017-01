Australian Open, record d’ascolti per la storica finale Federer-Nadal

La finale maschile degli Australian Open tra Roger Federer e Rafa Nadal in onda in esclusiva su Eurosport 1 ieri, domenica 29 gennaio, dalle 9e30 del mattino ha ottenuto risultati straordinari: oltre 594 mila spettatori e 4,9% di share per l’intero incontro vinto dallo svizzero al quinto set. Durante il match, durato oltre 3 ore e 30 minuti, Eurosport è risultato il quarto canale nazionale e primo sulla piattaforma Sky.

Il quinto e decisivo set è stato seguito da oltre 850mila spettatori pari al 5,3% di share e durante l’ultimo punto, che ha consegnato il trofeo a Roger Federer, gli spettatori sono stati oltre 1,1 milioni pari al 6% di share.

L’incontro tra i due campioni è stato l’evento più visto di sempre sui canali Eurosport in Italia dopo la finale di tennis femminile agli Us Open 2015 tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci ed ha triplicato il dato della finale dello scorso anno in Australia tra Andy Murray e Novak Djokovic.

Grande successo anche sui social: il video di Eurosport su Facebook con Roger Federer in lacrime ha ottenuto una reach di oltre 5,6 milioni di visualizzazioni e, nel complesso, i post della pagina solo ieri hanno raggiunto oltre 9 milioni di persone. Su Twitter l’hastag #FedererNadal è stato in top ten per l’intera giornata.