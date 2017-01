Australian Open, subito sorprese nel femminile: fuori Simona Halep

Shelby ROGERS b. Simona HALEP 6-3, 6-1

da MELBOURNE – Pronti? Via! Nemmeno il tempo di sedersi sul centrale e ambientarsi alla prima giornata che la Rod Laver Arena miete la prima vittima illustre. Il suo nome è Simona Halep, testa di serie numero 4 del tabellone femminile. Brutto match quello della Halep che viene presa a pallate da un’attentissima Shelby Rogers, pronta evidentemente ad approfittare dello scarso stato di forma della romena. La Halep infatti ha sì giocato molto male – solo 4 game alla Rogers sono una discreta spiegazione al tipo di partita… - ma al tempo stesso è apparsa ancora non al meglio dal punto di vista fisico. Si è visto l’intervento del fisio per provare a mettere a posto quel ginocchio sinistro che già le aveva dato noie a fine 2016, quando si fece male al Masters con la Cibulkova. Insomma in questo quarto si apre subito la strada alle outsider: oro olimpico Monica Puig (6-0, 6-1 all’esordio sull’altra romena in tabellone, la Tig) su tutte.

Garbine MUGURUZA b. Marina ERAKOVIC 7-5, 6-4

Chi ha avuto a che fare con altri guai fisici è stata Garbine Muguruza che contro la modesta neozelandese Erakovic ha avuto vita più complicata di quanto si potesse pensare. Un primo set dove la Muguruza ha dovuto salvare anche un set point – sul 4-5 e 30-40 –, prima del piccolo blackout dell’avversaria che nei momenti chiave è venuta a mancare. Ci riferiamo al successivo turno di servizio – perso malamente dalla Erakovic – ma soprattutto all’inizio secondo set, quando avanti 3-0 ha subito la rimonta di una Muguruza ben lontana dal miglior stato di forma. Dopo aver chiuso con grande fatica il primo set infatti, la spagnola è uscita scuotendo la testa e chiedendo il medical timeout per lavorare ai problemi fisici alla coscia destra. Dolori che evidentemente ancora tormentano la spagnola e che la tengono quindi come osservata speciale per i prossimi turni.

