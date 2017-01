Bouchard, gran battaglia con la Vandeweghe... ma alla fine passa CoCo

CoCo VANDEWEGHE b. Eugenie BOUCHARD 6-4, 3-6, 7-5

da MELBOURNE - 40 vincenti e 41 non forzati. La statistica parla chiaro: come sempre CoCo Vandeweghe ha deciso di tirare tutto ciò che fosse tirabile. Questa volta la tattica ha pagato. Contro Eugenie Bouchard la tennista americana ha messo in piedi un gradevolissimo spettacolo, con due giocatrici potenti che dal fondo non si sono certo lesinate nel prendersi a bordate. Soprattutto di dritto. Alla fine ha vinto la Vandeweghe, ma sarebbe tranquillamente potuta passare anche la Bouchard, arrivata a tre break point nel nono gioco del terzo set e più in generale avanti per 2 volte (2-0 e 4-2) nella partita decisiva. Questo a testimonianza di una trama che ha raccontato un sostanziale equilibrio rotto soltanto dall’attitudine naturale della Vandeweghe a prendersi qualche rischio in più nei momenti decisivi, vuoi per natura del proprio gioco e vuoi per sostanziale incapacità di conoscere altra via per arrivare al risultato. Il rovescio lungolinea vincente sul primo match point è un’ideale fotografia della partita che spiega meglio di mille parole la trama, e che regala alla potente tennista americana il pass per la seconda settimana del torneo. Un risultato mai raggiunto qui prima in carriera e che la pone come avversaria davvero da prendere con le molle per Angelique Kerber, dovesse la tedesca rispettare il pronostico e battere la minore delle sorelle Pliskova.

Per la Bouchard invece un sostanziale segnale di incoraggiamento per una stagione che nonostante questa sconfitta sembra essere comunque iniziata col piede giusto. Un po’ più di attenzione nel primo set avrebbe potuto forse fare la differenza, ma rispetto alla giocatrice dell’anno scorso stiamo parlando di una tennista decisamente ritrovata. Il tempo è ancora tutto dalla sua.

seguiranno aggiornamenti con lo sviluppo del tabellone femminile lungo il corso della nottata/mattinata