Con Goffin non c'è partita: Dimitrov torna grande, è semifinale

da MELBOURNE – Ritrovarsi, a Melbourne, dove di fatto nel 2014 tutto era iniziato. Grigor Dimitrov, tre anni fa, su questi campi, fu respinto da Rafa Nadal in una partita sotto certi parecchi aspetti gettata alle ortiche da un ragazzo, che ancora giovane, aveva bisogno di mettere su qualche muscolo e ulteriore esperienza. Pochi mesi dopo, quel Dimitrov, raggiunse a Wimbledon la prima semifinale slam della carriera. Da molti fu interpretato come l’inizio di una storia di successo. E invece, per tornare a quei livelli, Grigor Dimitrov ha dovuto aspettare tre anni.

Tre anni fatti di alti – pochissimi – e bassi – tantissimi –, di scelte tecniche palesemente sbagliate e di scelte di vita, beh, assai criticabili se il tuo obiettivo era aver successo in una vasca di squali iper-performanti e iper-allenati.

In questo 2017 però Grigor Dimitrov pare aver ritrovato la strada giusta, e all’età di 25 anni – qualcosa in ritardo rispetto alla tabella di marcia – si riaffaccia al tennis che davvero conta. Il talento era sempre stato lì. Ciò che abbiamo ritrovato da questo Dimitrov australiano è però condizione fisica e consistenza. Non una cosa così scontata per chi negli ultimi due anni, soprattutto dal secondo di questi punti di vista, era stato una costante delusione.

Grigor Dimitrov - Open d'Australie 2017AFP

Tutto ciò si è visto proprio in questo quarto di finale contro David Goffin. Una partita praticamente mai in discussione anche quando il punteggio e l’andamento – e ci riferiamo al primo set – la raccontavano come tale. Quel che si percepiva infatti (fin da subito) era la capacità di Dimitrov di poter totalmente controllare il gioco da fondo, costringendo Goffin a un’infinita fase difensiva che difficilmente avrebbe potuto portato il belga da qualche parte. Non oggi. Non contro un giocatore così in fiducia.

E infatti alla fine così è stato. Dimitrov ha strappato il primo set dopo l’altalena di break e controbreak quasi sempre frutto dell’andatura del bulgaro, aprendosi poi strada fin da inizio secondo a una partita condotta senza ulteriori problemi. Goffin da questo punto di vista ha leggermente deluso, mostrandosi incapace di trovare un’alternativa alla trama imposta da Dimitrov, e accontentandosi – suo malgrado – di questo palleggio un metro fuori la linea di fondo che non poteva che condannarlo alla sconfitta contro un Dimitrov così quadrato. E il punteggio alla fine ha parlato chiaro: 6-3, 6-2, 6-4 in 2 ore e 13 minuti.

In semifinale ora Dimitrov potrebbe ritrovare – Raonic permettendo – quel Nadal che 3 anni fa qui ne respinse tutte le ambizioni. Con la certezza che le cose ora sono cambiate – da una parte e dall’altra –, e che proprio a fronte di questo potremmo avere discreto materiale per poterci divertire sul serio.