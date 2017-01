Fabbiano si arrende all'esperienza di Young; la Knapp al maledetto ginocchio destro

Donald YOUNG b. Thomas FABBIANO 6-4, 7-6(1), 6-4

da MELBOURNE - E’ quasi sempre una questione di come si giocano i punti decisivi. Donald Young ha mostrato più esperienza e più capacità di gestione, Thomas Fabbiano si è bloccato sul più bello. Sotto il caldo della tarda mattinata e del primo pomeriggio australiano Young e Fabbiano giocano un match di estremo equilibrio, specie nei primi due set. Entrambi però finiscono all’americano Young, e sotto 2 set a 0 per Fabbiano non c’è più stato nulla da fare. Una questione di palline decisive. Nel primo set Fabbiano ha due palle break sul 4-4, ma Young a quel punto tira fuori il servizio. Nel secondo set l’azzurro strappa il servizio nell’undicesimo gioco, ma si impasta al momento di andare a servire per il set pari, giocando per la precisione uno sciagurato dritto addosso a Young quando aveva campo aperto sul 30-30… e perdendo punto, game e successivo tie-break per 7 a 1. Questione di dettagli che in un match tutto sommato così equilibrato ma deciso dalla maggiore esperienza e dalla maggior propensione al rischio di Young, che si è così imposto, giusto dirlo, con merito. Per Fabbiano la consapevolezza di aver fatto un ottimo cammino nelle qualifiche, di poter stare tutto sommato a questo livello… ma anche il dato di fatto innegabile: per il passo in più, occorrerà essere parecchio più cinici e solidi nei momenti chiave.

Su-Wei HSIEH b. Karin KNAPP 6-3, 2-0 e rit.

Il solito ginocchio destro. La carriera di Karin Knapp è stata costellata dalla sfortuna e a questo punto pare esserci ben poco da fare. Il corpo lancia segnali chiari all’altoatesina che contro la cinese di Taipei si è arresa a un’avversaria più integra… e di conseguenza più solida. Poco altro da raccontare se non l’ennesima segnalazione di questo: un 6-3, 2-0 e ritiro per i problemi di Karen al maledetto ginocchio destro. Nell’anno che la porterà ai 30 siamo sicuri che la Knapp ci proverà con onore ancora una volta, anche se in conferenza stampa ci confessa: "giocare così non ha senso". In bocca al lupo.