Fabio Fognini è fuori, ma quanti rimpianti! Perde la maratona con Paire al 5° set

Il match della follia tennistica. Verrà ribatezzato così il confronto tra due talenti assoluti del circuito, accomunati dal dono di Madre Tennis che, però, fa da contraltare a una tenuta mentale precaria. Due tennisti fortissimi, ma incompiuti: gli enfant prodige che vivono le rispettive carriere sulle montagne russe.

Quando questi fattori s’incrociano può davvero succedere di tutto e la miscela esplosiva è andata in scena in un secondo turno degli Australian Open 2017 ad alto contenuto spettacolare. Accade quindi che Paire scappa via nel primo set sul 4-0, ma viene ripreso da Fognini che sale 6-5 e ottiene tre set-point. Un primo parziale già perso diventa già vinto, ma Fabio s’irrigidisce e gioca un brutto tie-break che manda avanti il francese. Nel secondo set la ditta transalpina regala perché il dritto è da sempre il colpo che lo tradisce e un po’ di sufficienza a rete (leggasi settimo game) fa il resto. Il ligure riazzera tutto, ma il nervosismo la fa da padrone perché c’è in atto una guerra con i giudici di linea che a fine partita gli costerà una ventina di falli di piede. Come se non bastasse l'occhio di falco continua a essere il contrario dell'infallibilità.

Video - Lungolinea di rovescio incredibile per Fabio Fognini 00:40

Anche l’azzurro concede troppo con il dritto e vede il capolinea al termine del game peggiore del suo match: il quinto del quarto set, contraddistinto da due doppi falli. Paire non vuole essere da meno né sul piano dello spettacolo né su quello della follia e ne inanella tre per ridare vita al tennista di Arma di Taggia che con un grande drop si assicura il pass per rimandare il verdetto al quinto. Si vive sul filo di lana e soprattutto della tensione finché il francese sale, infine, sul 5-3 per una differenza data dal servizio, il suo colpo più redditizio.

Video - Fognini nervoso: sbaglia un punto e lancia la racchetta 00:31

Nell’ultimo gioco si assiste al degno epilogo del teatro dell’assudo: Fabio annulla un match-point con un punto pazzesco, ma Paire ritrova il servizio e cancella tre palle-break, la seconda con l'aiuto del nastro consolando un Fognini disperato. Il finale è 7-6 (3), 4-6, 6-3, 3-6, 6-3 in 3 ore e 28 minuti.

Video - Ancora un errore dell'occhio di falco, questa volta nel match di Fognini 01:51

All’Italia resta solo Andreas Seppi, unico tennista del nostro movimento al terzo turno degli Australian Open 2017. Guardando i freddi numeri Fabio Fognini in 8 delle ultime 9 occasioni non è mai andato oltre il secondo turno negli Slam: l’eccezione è lo US Open 2015, quando riuscì a battere Nadal. Troppo poco per uscire da quella maledetta dimensione d’incompiuto.