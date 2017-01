Facciamo i conti: quanto guadagnano i tennisti che partecipano all'Australian Open?

Gli organizzatori australiani hanno sfruttato qualsiasi mezzo pubblicitario per enfatizzarne lo splendore. "Un montepremi da 50 milioni di dollari australiani, un montepremi da record". E in effetti l'Australian Open 2017 passerà alla storia come il secondo Slam più ricco di sempre: 35 milioni di euro. Superati Wimbledon 2016 (33 milioni di euro complessivi) e Roland Garros 2016 (32 milioni di euro). Ormai solo lo US Open (46 milioni di dollari statunitensi, circa 43 milioni di euro) garantisce premi più alti per chi gioca a tennis a livello professionistico. Un risultato, quello australiano, ottenuto grazie all’incremento del 14% rispetto al montepremi 2016. Una crescita continua ed esponenziale, soprattutto se si considera che nel 2001 l'Australian Open offriva un montepremi totale di 14 milioni di dollari australiani (circa 10 milioni di euro).

I premi dei vari Slam a confronto

Torneo Montepremi generale in euro (milioni) Premio vincitore in euro (milioni) Us Open 2016 43 3.2 Australian Open 2017 35.1 2.6 Wimbledon 2016 33 2.4 Roland Garros 2016 32 2.1 Australian Open 2016 31 2.4

Le sorelle Williams si portano a casa 4 milioni di euro

Le sorelle Venus e Serena Williams, finaliste dell'edizione 2017, si porteranno a casa 3,9 milioni di euro totale tra vincitrice (2,6) e finalista sconfitta (1,3). Sostanzioso anche il bottino dei semifinalisti, ovvero di 570 mila euro, e di chi non è andato oltre i quarti: un assegno da 280 mila euro ciascuno, con un incremento del 9% rispetto al 2016. Identici i premi per gli uomini. Andreas Seppi, che si è invece fermato al quarto turno, ha intascato circa 153 mila euro, circa il 30% in più di quanto avrebbe guadagnato lo scorso anno arrivando a questo punto del torneo. I premi sono aumentati rispetto alla passata edizione anche per quanto riguarda le qualificazioni: quasi del 40% in più, rispettivamente di quattro mila, otto mila e 17 mila euro per turno.

I premi nel dettaglio

Turno Premio in Dollari australiani Corrispondente in € (arrotondato) Vittoria 3.700.000 2.600.000 Finale 1.850.000 1.300.000 Semifinale 820.000 568.000 Quarto di finale 410.000 285.000 Ottavo di finale 220.000 153.000 Terzo turno 130.000 90.000 Secondo turno 80.000 55.000 Primo turno 50.000 35.000

LO US Open arriva a 43 milioni di euro

Lo US Open, secondo a quanto si legge negli States, provvederà ad aumentare a sua volta il proprio montepremi nel 2017, toccando la cifra di 50 milioni di dollari americani (ora é fermo a 46,3). Mentre Wimbledon e Roland Garros dovrebbero assestarsi sulle cifre della scorsa stagione. Un giro di denaro, quello del tennis internazionale, che ormai ha raggiunto cifre altissime. Ovviamente grazie agli sponsor e all'attenzione sempre maggiore a livello televisivo che c'è attorno a tornei come questi, ormai considerati veri e propri "cult". Per un tennista completare un "grande Slam" (e cioè vincere i quattro grandi tornei) significherebbe intascare 10 milioni di euro di solo montepremi. Una ricchezza, quella dei campioni di questo sport, ormai consolidata e tranquillamente equiparabile (tra premi di altri tornei, sponsorizzazioni ecc) a quelli delle stelle del calcio mondiale.

