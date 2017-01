Federer baciato dal sorteggio di Melbourne: due turni coi qualificati dalla parte di Murray

Si sono svolti alla Margaret Court Arena i sorteggi degli Australian Open 2017 e Roger Federer sorride al cielo australe. Il quattro volte vincitore degli Australian Open infatti tornerà dopo un semestre al tennis "ufficiale", con tutto il rispetto per la Hopman Cup, affrontando un qualificato nei primi due turni dello slam down under... Federer, testa di serie 17, non partecipava a uno slam con un seed così basso dal Roland Garros 2001 quando centrò i quarti di finale, eliminato da Alex Corretja. Sedici anni dopo, dalla sua parte ci sono Tomas Berdych (terzo turno), Kei Nishikori (ottavi) e Andy Murray, che invece inizia per la prima volta uno slam da numero 1 e inizierà con l'ucraino 93 ATP Illya Marchenko.

Nel "secondo quarto" del main draw, Stan Wawrinka (4) ha un debutto delicato contro Martin Klizan e qui ci sono Paolo Lorenzi con il miglior seed italiano (41, affronterà il numero 105 James Duckworth) e Andreas Seppi (85) contro il veterano francese Paul Henri Mathieu (73) insieme a Kyrgios, Tsonga e Marin Cilic.

Nel "terzo quarto" di Monfils-Raonic s'infila Nadal con la nona testa di serie, ma attenzione al debutto di Rafa contro il tedesco Florian Mayer (49) che l'ha battuto nel primo dei due precedenti. Infine, chiude il main draw Novak Djokovic nel quarto di Thiem e Nole apre con il classico Verdasco in una parte fitta di nomi: Dimitrov, Goffin, Gasquet e Fabio Fognini, chiamato subito all'esame contro il numero 28 Feliciano Lopez.