Federer contro Wawrinka: la bellezza di una semifinale al rovescio

L’escalation di Roger Federer agli Australian Open è iniziata con Tomas Berdych dopo due match “d’insediamento” contro i qualificati, Jurgen Melzer e Noah Rubin, per pulire la ruggine di un semestre lontano dai campi. Contro Berdych, a sfavore di seeding, Federer gioca un’ora e mezza di tennis magnifico e in linea evolutiva, di controbalzo vincente e in risposta dalla riga di fondo, generando un nettissimo 95% dei punti con la prima di servizio.

Federer è grazia, fatica e spirito d'adattamento

Passando a Nishikori, Roger “s’è adattato” a un avversario diversissimo dal colpitore ceco aspettando il punto negli scambi e variando il servizio per una paziente rimonta che, se da una parte conferma le sue maggiori fatiche contro i giocatori “di copertura”, altresì accerta una (quasi) sorprendente tenuta fisica in cinque set, scolpita in un inedito grido della vittoria.

Australian Open 2017, Roger Federer (AFP)AFP

Infine Mischa, “l’altro Zverev”, il più grande upset degli Australian Open contro Murray: non aveva speranze di bissare l’impresa contro Federer e s’è consegnato in un’ora e mezza, bucato da sistematici passanti e ed esatti pallonetti in esercizio stilistico. Nemmeno saranno da svalutare, per un match dai contorni sfumati nella lezione di tennis, quelle Sneaky attack by Roger (SABR) con cui Federer mina le certezze dei nuovi maestri del serve&volley: certo però che domani, in allenamento, dovrà colpire tante palline per "ritrovare lo scambio.

Pro&contro: il rovescio è la chiave della semifinale

Ora che match sarà contro Wawrinka? Ancora diversissimo, con meno pro e più contro. Se si può parlare di un limite attuale del tennis di Federer, ecco che con Nishikori ha faticato a prendere il tempo sui cambi di dritto, “fuori allenamento” dopo il lungo, e spesso fatale, esercizio contro Nadal. Vero che Wawrinka basa tutto il suo gioco sul miglior rovescio lungolinea del pianeta, però Federer dovrà ridurre i colpi coperti e accelerati in rotazione, senza quel grado esponenziale ammirato contro Berdych. Viceversa, disinnescare qualche rovescio di Stan - esplosivo sì, ma colpito ampio da fermo - a partire dagli appoggi è questione di controbalzo: perché oggi il rovescio è la misura del tennis di Federer e contro Wawrinka non potrà che diventare la chiave della partita.

Uno slam all'anno leva il bilancio di torno

La semifinale svizzera cancella ogni forma possibile di pretattica e “questione mentale” perché uno, si conoscono da sempre e hanno fatto squadra (vincente) ai Giochi Olimpici e in Coppa Davis; due, vero che Federer ha vinto 18 dei 21 precedenti (5-1 nei major, in 3 set agli Australian Open 2011) ma allo stato attuale è Wawrinka a vincere gli slam al ritmo di uno all’anno, con questa compiutezza nata da una “bellissima” sconfitta contro Djokovic. Quinto set, 12-10: erano i quarti di finale del 2013 e quel giorno Melbourne trasformò Stanislas Wawrinka in Stan The Man. La versione della semifinale farà comunque una bella breccia dall'epicentro australe del tennis dei primati.