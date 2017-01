Federer e Nadal da brividi a Melbourne: possono incrociare Murray o Djokovic la prima settimana

Mentre Andy Murray avrà la testa di serie numero 1 per la prima volta in uno slam - proprio qui a Melbourne dove ha perso 5 finali, sconfitto 4 volte da Djokovic - Roger Federer parteciperà al suo diciottesimo Australian Open con il seed #17 da quattro volte vincitore dello slam down under.

Diciassette come i titoli slam vinti da Federer: non un numero qualunque e nemmeno al netto della scaramanzia, perché “per colpa” di Dimitrov, che sabato ha vinto sabato il torneo di Brisbane, Roger potrebbe incrociare Murray o Djokovic già al terzo turno degli Australian Open.

Un vero e proprio blockbuster della prima settimana che potrebbe riguardare anche Rafael Nadal, nona testa di serie a Melbourne e quindi a rischio Murray/Djokovic già agli ottavi di finale. Per le statistiche, Roger Federer non partecipava a uno slam con un seeding così basso dal Roland Garros 2001 (#18) quando centrò i quarti di finale, eliminato da Alex Corretja.