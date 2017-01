Federer, è tutto vero! Torna in finale a Melbourne dopo 7 anni: Wawrinka s’inchina al 5° set

Seguono aggiornamenti...

Oltre i confini dell’epica. Domenica alle 9:30 assisteremo alla storia del tennis. Roger Federer a 35 anni e 174 giorni è il più anziano tennista a raggiungere la finale di uno Slam dai tempi di Ken Rosewall. Allo US Open correva l’anno 1974. La conquista della 28esima finale in un major da parte del re è quella dai contorni più commoventi, una pagina indelebile di questo sport che spinge alle lacrime chi la commenta e all’esaurimento delle energie psicofisiche chi ha l’onore di celebrarla.

Federer torna all’ultimo atto dell’Australian Open dopo 7 anni, lo fa per la sesta volta a Melbourne, dove ha trionfato in quattro edizioni. La portata dell’impresa assume le dimensioni del miracolo perché al quinto set c’era un solo favorito: Stan Wawrinka. I primi due set sono, infatti, di marca basilese con un passante che non si può insegnare ma soltanto ammirare a schiudergli le porte del 7-5 iniziale in 50 minuti.

Il secondo è un dominio del vincitore di 17 Slam che toglie sempre il ritmo a Wawrinka, straordinaria interprete che ha, però, bisogno di colpire e ingaggiare il braccio di ferro da fondo per sentire la palla. Senza appoggi, senza riuscire a tenere i piedi ben piantati per terra al momento dell’impatto con la pallina, Stan cede 6-3 e sembra rassegnarsi a una conclusone relativamente rapida come nei precedenti giocati sul cemento con l’amico Roger.

Invece, l’infinito orgoglio dell’’altro’ svizzero, tennista che quando arriva in fondo agli Slam si esalta, vincente di professione (3 successi su 3) spinge l’antidivo a ribaltare l’inerzia della semifinale. Un 6-1 lampo è il preludio a un break ottenuto in apertura di quarto parziale, quando Federer perde spinta sia con il servizio che da fondo. Un contro-break immediato è il segnale di un nuovo equilibrio, rotto tra l’ottavo e il nono game: The King non capitalizza, al contrario dello svizzero di Losanna che mette tutto se stesso in un passante di rovescio di rara bellezza.