Federer-Nadal e il dono della finale: uno stato di vittoria nel divieto della sconfitta

A Roger vorresti prendere le mani e berci dentro. Rafa invece lo vorresti scolpire nel bronzo, coi muscoli d'ercole e le scarpe di mercurio, le stille di sudore e la spada di grafite. Perché viviamo nell'età dei consumi e della sovraesposizione mediatica se l'evento manca di tessuto civile, come la rissa nella giungla o i pugni chiusi di Città del Messico, la rossa Davis a Santiago del Cile o i Mondiali di rugby in Sudafrica. La finale di Federer e Nadal è però di chi ama il tennis e lo sport, l'arte e la scienza, Pachelbel e Stravinskij. Sarà un ricordo di chi ha ammirato lo spettacolo della bellezza, lì seduto ad ascoltare quel rumore gettato dalle corde, dolce e tagliente, giallo elettrico e blu nucleare.

Rafa Nadal e la sua nuova umanità resistente

Il dono della finale è compiuto e FedererNadal può dirsi una parola sola. Ora che del tennis abbiamo la più grande espressione, una perfetta sintesi di grazia del gioco e materia resistente. Roger ha vinto per integrare la forza di Nadal, Rafa ha perso perché Federer diventasse leggenda. Qui dove la gloria dell'impresa si mischia all'estetica della sconfitta. Oggi che Federer è il campione dell'incredibile e Nadal squisitamente più umano. Perché a quelli che non sono mai caduti, non s'è svelata la bellezza della vita.

Roger Federer - Rafael Nadal - Australian Open 2017Eurosport

Point break: la rivalità della pienezza

Se Borg e McEnroe fecero del tennis una ragione esistenziale, Roger Federer e Rafael Nadal hanno davvero superato ogni limite. Hanno scritto un'epoca e diviso l'impero dai troni di Wimbledon e del Roland Garros: sono caduti sulla terra e tornati per completarsi. Lontano da qui, su un campo neutro agli antipodi del mondo, per giocare la finale dei sogni. Roger e Rafa sono cambiati e hanno cambiato il loro tennis in linea evolutiva, coi capelli meno lunghi o semplicemente meno, e quella calma esclusiva di chi non deve più osservarsi. Serva a convincere d'un primato storico senza scegliere il migliore del nostro tempo. Perché è colpa di Nadal se a Roger mancano degli slam ed è merito di Rafa se oggi, qui ed ora, Federer è il più grande. Se questa non è pienezza.

Roger Federer schreit die Freude über seinen Sieg bei den Australian Open hinausImago

Quinto set, ottavo game: il simbolo della finale

Il dono della finale ha scelto un simbolo per rovesciare ogni umana capacità valutativa. Federer due volte avanti di un set, poi sotto al quinto. Ai vantaggi dell'ottavo game, Nadal serve uno slice esterno, aspetta la risposta di Federer e forza subito lo scambio dal centro, lanciando il suo grido ferino ogni volta che colpisce di dritto. Rafa è di un'eleganza brutale, ma Roger controlla i primi sette colpi e poi accelera di rovescio, sposta Nadal col dritto e lo spinge al recupero in corsa. Tre anni fa, qui a Melbourne, Federer non aveva mai vinto contro Nadal uno scambio oltre i nove colpi: oggi, dopo i primi venti, si riparte da capo perché è da questo punto che dipende il destino della finale.

Video - Lo scambio più bello della finale Federer-Nadal: che meraviglia! 01:14

Roger&Rafa: perché tifare non è più possibile

Rafa scarica i muscoli nel cemento e la terra trema, Roger si libra sopra il campo e scopre l'aleph nello splendore del cambio lungolinea. Venticinque colpi più uno, più complicato da scrivere di quanto per Federer non sia stato ricamarlo. È lo scambio più bello, più lungo e più importante della finale, e se fosse un'immagine, sarebbe The Dark Side of the Moon. Lo vince Roger ma lo vince anche Nadal, Le Grand Diable che rifiuta la resa piegando la regola del fanatismo: perché qui sfuma l'ultima giacenza di tifo mentre Federer rimonta il break e vince tutti i game. È il miracolo del quinto set e di una finale con due vincitori nel divieto della sconfitta. E se volessero ancora più bellezza.