Fognini extralusso: piegato Lopez in 3 set, è al 2° turno con Paire

da MELBOURNE - Nel tennis – così come nella vita – è quasi sempre una questione di qualità. Quella che si può esprimere, quella che ci si può permettere. Maggiore il rate tra queste due componenti, più alta la possibilità di avere successo. Fabio Fognini non sempre nella carriera ha avuto la costanza di stabilizzarsi a livelli elevati delle prima, ma dal punto di vista della possibilità sulla seconda, i dubbi sono sempre stati molto pochi.

E così, in quelle giornate in cui il ligure riesce a svegliarsi e a stabilizzarsi a un livello alto, ne viene fuori tutto quel potenziale che in tanti avrebbero voluto vedere da lui con più costanza. Ne sa qualcosa Feliciano Lopez, avversario insidiosissimo – e favorito – di questo primo turno all’Australian Open 2017, ma invece spazzato via da una prestazione di Fognini di altissimo livello.

Certo, qualcuno appunterà che il livello di Lopez – soprattutto in risposta – non è stato dei più elevati, ma la realtà dei fatti è che nella partita – specialmente nel primo set – Fognini ha portato il suo gioco a uno step sopra, impendendo a Lopez tutto ciò che avrebbe voluto fare.

Servire bene, prendere in mano il comando dello scambio, attaccare la rete. Tutte componenti della tattica di Lopez che Fognini ha aggirato a suon di risposte profonde, attacchi precisi, passanti vincenti, lob calibrati. Un vero spettacolo per gli occhi di un pubblico divertito e accorso in massa sul campo 20 (palcoscenico tra l’altro assai meno nobile di quanto lo spettacolo avrebbe meritato).

Fognini è stato praticamente sempre in comando, come dimostrano anche i numeri: 28 palle break totali a favore del ligure, sole due – per altro entrambe trasformate – quelle dell’iberico. Una prestazione di assoluto dominio arrivata per giunta – ed è qui la piacevole novità – con un Fognini sempre dentro la partita dal punto di vista mentale: mai una polemica, mai una reazione, mai uno schizzo, nemmeno quando sul finale Lopez gli aveva annullato un totale di 7 match point negli ultimi due game di servizio.

Insomma, una promozione a pieni voti che lascia ben sperare in ottica di un secondo turno da prendere nuovamente con le molle. Tra due giorni infatti arriva Benoit Paire, ‘cavallo pazzo’ transalpino che per il già citato ‘rate qualitativo’ assomiglia molto a un Fognini di Francia. Vedremo cosa ne verrà fuori, nella speranza ovviamente di rivedere questo Fabio. Qui e lungo tutto l’arco della stagione.