Goffin ha la sua rivincita contro Thiem, ai quarti anche Dimitrov

David GOFFIN b. Dominic THIEM 5-7, 7-6(4), 6-2, 6-2

La vendetta è un piatto che va consumato freddo. Sette mesi e 21 giorni, per la precisione. Giugno 2016, Parigi, Roland Garros, primo quarto di finale slam per entrami, ad imporsi fu Dominic Thiem. Oggi, invece, negli ottavi dell’Australian Open, è stato il turno della rivincita di David Goffin. Ve lo avevamo accennato nei giorni scorsi già nelle nostre live-chat di fine giornata: il belga stava (e sta) molto bene. E sul cemento, alla fine, ne è venuto sostanzialmente fuori il superiore valore (su questa superficie ovviamente). Thiem infatti è durato soltanto sue set, crollando abbastanza clamorosamente – dal punto di vista della solidità del gioco, ma anche da quello fisico – dopo quel tie-break del secondo set raggiunto con le unghie (annullati 4 set point nel corso del set) ma perso poi malamente. Da quel momento l’austriaco ha iniziato a tirare un po’ tutto, trovando qualche punto degno da highlights ma creando pochi problemi a un Goffin invece molto intelligente a non perdere la calma. Il belga era stato infatti avanti di un break già inizio partita – subendo il rientro e perdendo poi il set per 7-5 – ed era successivamente stato risucchiato da Thiem in una situazione molto pericolosa a fine secondo set, quando non sfruttando 3 set point consecutivi nel decimo gioco, aveva rischiato parecchio trascinandosi l’austriaco fino al tie-break. Poi però, da lì in poi, come già raccontato, il cambio di trama. Un Goffin quindi che eguaglia il miglior risultato slam nella carriera e si regala il primo quarto su questa superficie, dove troverà uno tra Dimitrov e Istomin. Un abbinamento, in entrambi i casi, non di certo impossibile. Lo ribadiamo ancora una volta: in un Australian Open senza i due padroni predefiniti, tutti hanno in mano la loro piccola carta. Al più lesto, al più preparato, al più cinico, la chance di giocarsela al meglio.

Video - Australian Open: Thiem-Goffin, gli highlights 02:33

Grigor DIMITROV b. Denis ISTOMIN 2-6, 7-6(2), 6-2, 6-1

nel corso della mattinata tutti gli altri aggiornamenti dal tabellone maschile...