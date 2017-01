I nuovi numeri 1 non reggono fino a domenica: dopo Murray, fuori anche Kerber con la Vandeweghe

CoCo Vandeweghe b. Angelique KERBER 6-2, 6-3

Anastasia PAVLYUCHENKOVA b. Svetlana KUZNETSOVA 6-3, 6-3

da MELBOURNE - A trentun’anni una maratona può essere pericolosa. No, non stiamo parlando di corse newyorchesi in stile Wozniacki, ma molto più semplicemente di sforzi applicati al tennis. Svetlana Kuznetsova paga cari quelli profusi per raggiungere gli ottavi di finale l’altro giorno contro Jelena Jankovic e oggi, contro la connazionale Pavlyuchenkova, paga dazio alle 3 ore e 36 spese in campo. E’ una Pavlyuchenkova più pimpante e più rapida quella che apre la domenica degli ottavi di finale di Melborune e sotto un sole tornato a essere caldo – oggi temperatura di nuovo intorno ai 30 gradi – si è portata via un accesso ai quarti più comodo del previsto. E’ un doppio 6-4 che non lascia troppi appelli a una stanca Kuznetsova, messa sotto nella corsa dall’avversaria e senza più troppe forze per reagire. Alla Pavlyuchenkova dunque il merito di aver sfruttato al meglio questa bella chance ed essersi presa, per la prima volta in carriera, il pass per i quarti di finale di un torneo dello slam. Lì troverà Venus Williams. (s.e)

Venus WILLIAMS b. Mona BARTHEL 6-3, 7-5

Prosegue infatti senza intoppi il cammino delle maggiore delle sorelle Williams, fin qui impeccabile nello sfruttare un tabellone che non le ha ancora fornito una vera e concreta minaccia (Kozlova, Voegele, Duan e Mona Barthel). La tedesca infatti si è confermata giocatrice in discreta forma, ma il match con Venere non è quasi mai stato in discussione, con la Williams chiaramente in maggior controllo di tutti i momenti di maggior pressione. Vedere per credere il tentativo di rientro della Barthel nel primo set – quando recuperato il break di svantaggio, l’ha nuovamente concesso nel turno di servizio successivo – o il finale di partita, quando dopo aver retto alle precedenti 4 palle break della Williams ha perso il servizio quando più contava, lasciando a Venus la possibilità di chiudere per 7-5. La 36enne americana (37 il prossimo 17 giugno) continua così la sua seconda giovinezza vista chiaramente già nel corso della passata stagione, trovandosi ai quarti una sfida con la Pavlyuchenkova che la vedrà ancora favorita. Dovesse centrare anche in quel caso il successo, tornerebbe in semifinale slam per la seconda volta negli ultimi 3 major: pesante, prima di Wimbledon 2016, l’ultima semifinale risaliva a US Open 2010. Che dire… Chapeau. (s.e)

Garbiñe Muguruza b. Sorana Cirstea 6-2, 6-3

Garbiñe Muguruza accede per la prima volta ai quarti di finale di Melbourne dopo due precoci eliminazioni australi fra i suoi exploit sul vecchio continente: finale Wimbledon (2015) e trionfo all’ultimo Roland Garros. Spagnola solida e perfetta sulla diagonale di rovescio contro la scalpitante Sorana Cirstea, chiamata a fare le veci della connazionale Halep già fuori al primo turno: la romena però s’arrende ai vincenti di Garbiñe (18/10) dopo un’ora di gioco alla MCA. (f.d)