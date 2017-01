Il primo turno degli italiani a Melbourne: Vinci e Fognini in salita, interessante Bacsinszky-Giorgi

Ci sono 10 tennisti nostrani nei main-draw degli Australian Open: Paolo Lorenzi, Fabio Fognini, Andreas Seppi, i qualificati Luca Vanni e Thomas Fabbiano; Roberta Vinci, Sara Errani, Camila Giorgi, Francesca Schiavone e Karin Knapp.

Tomas Berdych v Luca Vanni

Trentadue anni, qualificato alla prima partecipazione australe, riceve in premio Tomas Berdych che è la decima testa di serie e qui ha giocato due semifinali. Zero chance, ma che bello il cemento di Melbourne… E pazienza se sarà “solo” quello del secondo campo.

James Duckworth v Paolo Lorenzi

Un tennista di casa numero 105 ATP contro il miglior italiano del seeding (41): nel 2017, Lorenzi ha giocato malino a Doha e benino a Sydney con l’occasione, decisamente alla portata, di centrare il secondo turno di Melbourne dove ritroverebbe Troicki.

Paul-Henri Mathieu v Andreas Seppi

Veterani del circuito con 6 precedenti: 4 volte ha vinto il trentacinquenne francese; 2 volte Seppi, 3-1 su cemento. Due ottavi di finale per entrambi a Melbourne, pronostico apertissimo: l’incognita è la condizione di Andreas che non gioca da Parigi-Bercy.

Thomas Fabbiano v Donald Young

Come Vanni, anche Fabbiano partecipa per la prima volta agli Australian Open, ma invece di Berdych pesca Donald Young, antica promessa del tennis americano. Match complicato ma non già scritto: in palio per Fabbiano la prima vittoria slam.

Fabio Fognini v Feliciano Lopez

Di certo, il 2017 di Fabio non è iniziato nel migliore dei modi, con la prima racchetta spaccata già a Sydney, sconfitto all’esordio da Kohlschreiber. Non bastasse, c’è Faliciano Lopez testa di serie (28), big-server mancino che l’ha sempre battuto. Certo che a Wimbledon, sulla miglior superficie dello spagnolo, Fognini ha vinto i primi 2 set e il match è stato tiratissimo.

Video - Fognini spacca la prima racchetta del 2017 e litiga con il giudice di sedia 03:02

Coco Vandeweghe v Roberta Vinci

Poteva andare maglio all’unica testa di serie italiana (15) degli Australian Open, invece il seeding riserva Coco Vandeweghe (35): tennista americana in netta progressione, con due titoli WTA a 'S-Hertogenbosch e un quarto di finale a Wimbledon (2015) dove l’anno scorso ha battuto proprio Roberta Vinci. Fortuna che a Melbourne non si gioca (più) sull’erba…

Francesca Schiavone v Julia Boderup

La maratoneta del tennis partecipa per la sedicesima e ultima volta agli Australian Open e sarà il suo 65esimo slam! Il seeding le ragala la qualificata Julia Boserup che è numero 119 WTA… Ma attenzione a quel terzo turno di Wimbledon 2016. Insomma si spera che la Leonessa si sia ripresa da Hobart.

Camila Giorgi v Timea Bacsinszky

Come per Fognini, è vietata ogni proiezione. Diciamo che sul cemento Camila sarebbe capace di ogni exploit nelle corde (tipo battere la Sharapova a Indian Wells), il ranking però (72) la costringe sempre a durissimi primi turni, da Serena Williams a alla Muguruza, da Sam Stosur a Timea Bacsinszky, dodicesima testa di serie, destrimane da veloce con un ottimo rovescio contro l’all-in tennis di Camila. Ci saranno tanto servizio e, come al solito, l’equazione di Camila vincenti-unforced a decidere uno dei match di primo turno più interessanti. A Pechino, nel 2015, ha vinto la svizzera al terzo.

Camila Giorgi, 2016 (imago NOT in UK, FRA, ESP, POL, CHN)Imago

Karin Knapp v Su-Wei Hsieh

Il ranking protetto le permette di debuttare contro la taiwanese numero 91 WTA Su-Wei Hsieh, che ha sì giocato gli ottavi a Melbourne ma nel lontano 2008. Il iproblema è che Karin ha smesso di giocare al primo turno degli US Open.

Sara Errani v Risa Ozaki

L’obiettivo stagionale è quello di migliorare un 2016 decisamente incolore risalendo dalla cinquantesima posizione del ranking WTA: la giapponese Risa Ozaki, numero 93 WTA alla prima partecipazione slam, potrebbe essere un inizio.