Ivo Karlovic vince la prima maratona degli Australian Open 2017: 22-20 al 5° set con 75 ace!

37 anni e non sentirli. Ivo Karlovic supera alla sua maniera l'argentino Zeballos al termine di 5 ore e 14 minuti di partita: 6-7 (6), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20 il punteggio che gli consente di accedere al secondo turno degli Australian Open 2017. Il gigante croato vince in rimonta un match durissimo grazie, ovviamente, al servizio: 75 ace in un singolo incontro costuiscono un record per lo Slam australiano.