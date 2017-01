Kerber, regalo di compleanno sudato: battuta la Witthoeft, ma solo al 3° set

Angelique KERBER b. Carina WITTHOEFT 6-2, 6-7(3), 6-2

Ventinove anni valgono ben un pass per il terzo turno. Regalo probabilmente meno scontato del previsto, e per questo ancor più gradito. Nel giorno del suo compleanno Angelique Kerber lascia di nuovo un set per strada – dopo quello alla Tsurenko – e lo fa ritrovandosi coinvolta in una battaglia con Carina Witthoeft ritenuta dopo il primo set altamente improbabile. Dopo un avvio con 6 doppi falli su 14 punti giocati al servizio, la Witthoeft ha improvvisamente iniziato a mettere la sua potenza dentro le righe del campo, spingendo la Kerber ben dietro la linea di fondo e iniziando una divertente partita alla pari. Match che Angie ha a quel punto faticato a portare a casa, ritrovandosi coinvolta in un momento di mezza grazia dell’avversaria, capace prima di rimontare da 1-3 sotto nel tie-break (grazie anche a due doppi falli consecutivi della Kerber) e poi di portarsi sopra di un break subito a inizio del terzo. Un nuovo doppio fallo però è stato fatale alla Witthoeft, che anziché allungare sul 2-0 ha immediatamente rimesso in partita la Kerber. E da lì in poi la sveglia subìta dalla più quotata delle tedesche ha portato i suoi frutti, con una Kerber bassissima sulle gambe e pronta a remare e respingere ogni attacco della giovane connazione: 6-2, 6-7, 6-2 il finale. Al terzo turno Kristyna Pliskova o la Begu.

Venus WILLIAMS b. Stefanie VOEGELE 6-3, 6-2

Più facile invece il match di Venus Williams, che prosegue il suo buon torneo forte di un sorteggio parecchio favorevole e di un tabellone che potrebbe regalarle soddisfazioni. Nel quarto che doveva essere della Halep infatti c’è potenziale spazio per tutte e il buon livello di forma che sta mostrando Venus la pone certamente come una delle potenziali candidate a quello spot. Al terzo turno troverà tra l’altro la cinese Ying-Ying Duan, vincitrice al terzo set della battaglia con Varvara Lepchenko. Un accoppiamento tutt’altro che sfavorevole per Venus che non a caso si è subito ritirata dal torneo di doppio con la sorella Serena, ufficialmente per una noia al gomito (ma molto più probabilmente per concentrarsi solo su questa concreta chance creatasi).

Svetlana KUZNETSOVA b. Jaimee FOURLIS 6-2, 6-1

L’ostacolo più grande per tutte le candidate a quello spot livero sarà però probabilmente Svetlana Kuznetsova. L’esperta tennista russa ha fatto un sol boccone della wild-card australiana Jaimee. La 17enne aussie aveva sorpreso al primo turno Anna Tatishvili, ma contro la Kuz c’è stato davvero poco da fare e il risultato è uno di quelli che parla da solo. Al terzo turno per la Kuznetsova una sfida molto, molto interessante: l’ex numero 1 del mondo Jelena Jankovic, vincitrice in due set del match con la Goerges. Partita da segnare sul taccuino.

Le altre: Bouchard convincente

Altra prova convincente di Eugenie Bouchard che elimina la cinese Peng Shuai con il punteggio di 7-6, 6-2: Vandeweghe o Parmentier al prossimo turno. Segnali incoraggianti da parte della canadese, semifinalista a Melbourne nel 2014. Agli ottavi potrebbe esserci un match ad alto contenuto spettacolare contro la numero 1 del mondo, Angelique Kerber.