La Kuznetsova paga la maratona: ai quarti ci va la Pavlyuchenkova

Anastasia PAVLYUCHENKOVA b. Svetlana KUZNETSOVA 6-3, 6-3

da MELBOURNE - A trentun’anni una maratona può essere pericolosa. No, non stiamo parlando di corse newyorchesi in stile Wozniacki, ma molto più semplicemente di sforzi applicati al tennis. Svetlana Kuznetsova paga cari quelli profusi per raggiungere gli ottavi di finale l’altro giorno contro Jelena Jankovic e oggi, contro la connazionale Pavlyuchenkova, paga dazio alle 3 ore e 36 spese in campo. E’ una Pavlyuchenkova più pimpante e più rapida quella che apre la domenica degli ottavi di finale di Melborune e sotto un sole tornato a essere caldo – oggi temperatura di nuovo intorno ai 30 gradi – si è portata via un accesso ai quarti più comodo del previsto. E’ un doppio 6-4 che non lascia troppi appelli a una stanca Kuznetsova, messa sotto nella corsa dall’avversaria e senza più troppe forze per reagire. Alla Pavlyuchenkova dunque il merito di aver sfruttato al meglio questa bella chance ed essersi presa, per la prima volta in carriera, il pass per i quarti di finale di un torneo dello slam. Lì troverà Venus Williams o Mona Barthel. Continuare a sognare non è proibito.

