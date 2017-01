Le 5 verità e tutto il meglio del Day 2 degli Australian Open 2017

Bentornato Nadal, sotto effetto della cura Moya

Da quanto tempo non vedevamo Nadal giocare così profondo e soprattutto esplodere così bene dalle corde il dritto lungolinea? Strano a dirsi ma da almeno oltre un anno. Rafa è proprio tirato a lucido, non concede nemmeno una palla break e c’è una statistica che, a trent’anni, rincuora anche più del migliore top-spin: la seconda di servizio (83%) pure più efficace della prima (77%) contro un giocatore solido come Florian Mayer. Questa è la cura Moya: azzardo, rotazione, servizio in kick e seconda al corpo. Keep Calm & Vamos Rafa.

Karlovic, il re delle maratone macina ace e record

Ha 37 anni ma dall’alto dei suoi 211 centimetri sembra non sentirli. Ivo Karlovic colleziona record con il colpo che ne costituisce la cifra stilistica: il servizio. L’argentino Zeballos è l’ennesima vittima delle maratone di marca croata: il 22-20 che spinge il gigante classe 1979 al secondo turno è contraddistinto da 75 ace. È record in un singolo match degli Australian Open. Per Karlovic non è una novità, dato che detiene il primato anche al Roland Garros (55), agli Us Open (61), in Coppa Davis (78) e in match al meglio dei tre set (45). L’unica eccezione, insomma, è Wimbledon dove però Isner ci mise tre giorni a inanellare 113 ace nell’epica sfida contro Mahut. Troppo facile così... (a.d)

L'Italia s'è inversa... E che partita di Fognini

Era uno slam annunciato in salita per la spedizione italiana e in effetti le cose non stanno andando benissimo, con 6/10 tennisti eliminati al primo turno tra cui Roberta Vinci unica testa di serie. Si segnala intanto una certa inversione di tendenza dalla straordinaria finale di New York 2015 a questi Australian Open in cui sono Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Fabio Fognini ad avanzare “contro” la sola Errani. Domani due match durissimi: Lorenzi contro Viktor Troicki (il serbo ha vinto una settimana fa a Sydney) e soprattutto Seppi opposto all’idolo di casa, il numero 14 Nick Kyrgios, nella bolgia della Hisense Arena.

Occhio di falco tutt’altro che infallibile: nuove polemiche

Nel match che ha aperto il programma della seconda giornata sulla Rod Laver Arena, la Pliskova è rimasta incredula per un punto controverso, nel match contro Sara Sorribes Tormo. L’occhio di falco si è, infatti, dimostrato ancora una volta tutt’altro che infallibile. Il grossolano errore della tecnologia che tra l’altro ha riscontrato altri difetti, come l’eccessiva lentezza nelle verifiche, non mette al riparo da ulteriori polemiche: l’ausilio elettronico dovrebbe dare certezze, altrimenti la sua utilità è assolutamente nulla. (a.d.)

Dolci debutti per Serena e Djokovic: ma era al contrario?

Ieri sembrava che, in condizioni climatiche “normali”, se così si può dire della torrida estate australe, i vari Murray Wawrinka e Nishikori dovessero debuttare sul velluto, fatto sta che tutti hanno faticato oltremodo e gli ultimi due l'hanno scampata al quinto set. Oggi invece, con un caldo annunciato da record sul cemento di Melbourne, Serena Williams e Novak Djokovic si sono disfatti di due avversari sulla carta performanti come Fernando Verdasco e Belinda Bencic. Ebbene sì, avevamo scelto lo scontro generazionale tra la regina d’America e la piccola Hingis come blockbuster match del giorno: mettiamola che nessuno è perfetto!