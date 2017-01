Le speranze degli italiani a Melbourne: dove possono arrivare Roberta Vinci e Fabio Fognini?

Segui il sorteggio degli Australian Open in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport: appuntamento alle 00:40 ora italiana della notte tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio.

Paolo Lorenzi

Non ci saranno italiani fra le teste di serie del main draw maschile: il miglior tennista nostrano del ranking ATP è infatti Paolo Lorenzi numero 41. In 22 partecipazioni slam, Lorenzi ha centrato due volte il secondo turno (down under nel 2015) e una volta il terzo, lo scorso settembre agli US Open. Bissare a Melbourne sarebbe un grande risultato ma bisognerà giocare meglio che a Doha, sconfitto subito da Almagro. A Sydney invece, Lorenzi ha battuto contro pronostico Florian Mayer prima di cedere a Troicki.

Fabio Fognini

Quando si parla di Fabio, corrente numero 47 ATP, è impossibile azzardare ogni tipo di pronostico: di certo, il suo 2017 non è iniziato nel migliore dei modi con la prima racchetta spaccata già a Sydney, sconfitto all’esordio da Kohlschreiber.

Video - Fognini spacca la prima racchetta del 2017 e litiga con il giudice di sedia 03:02

Andreas Seppi

Precipitato al numero 85 del ranking mondiale, pensando a Melbourne, ci fermiamo per incanto a due anni fa quando Andreas eliminò Federer con quello che a caldo, per l’importanza del punteggio sul match-point del quarto set, Pat Cash definì il passante più bello nella storia del tennis.

Roberta Vinci

Fortuna che ha deciso di non ritirarsi, perché a quasi 34 anni Roberta Vinci resta la nostra grande speranza di Melbourne. Certo l’Australian Open è il suo slam più indigesto (4 volte al terzo turno come miglior risultato) e il suo attuale ranking (18) non è più quello di un anno fa in top-ten, però Roberta ha un cuore grande e ne derivano grandi responsabilità.

Sara Errani

L’obiettivo stagionale è quello di migliorare un 2016 decisamente incolore risalendo dalla cinquantesima posizione del ranking WTA, ma il forfait di Hobart per infortunio muscolare non è proprio di buon auspicio… E i quarti di finale centrati a Melbourne 5 anni fa ci sembrano una specie di miraggio.

Camila Giorgi

Come Fognini, è vietata ogni proiezione. Diciamo che sul cemento Camila sarebbe capace di ogni exploit nelle corde (tipo battere la Sharapova a Indian Wells) e che, in termini di sorteggi, avrebbe anche un conto aperto con la fortuna. Il ranking però (72) la costringe sempre ad andare all-in senza fase di decompressione.

Francesca Schiavone

La maratoneta del tennis parteciperà per la sedicesima e ultima volta agli Australian Open e sarà il suo 65esimo slam! Allo stato attuale, sconfitta a Hobart dalla numero 340 WTA (Jana Fett), va già bene saltare le qualificazioni che qui a Melbourne, un anno fa, fermarono la sua striscia record. E tutto il resto sarà oro colato.

Karin Knapp

Scivolata alla posizione 145 WTA, Karin Knapp ricorrerà al ranking protetto per entrare nel main draw di Melbourne con il seed #45: il problema è che ha smesso di giocare al primo turno degli US Open.