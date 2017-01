'Light Sara', la Errani si arrende al peso della Makarova... e ai problemi fisici

da MELBOURNE - Nessuna sorpresa, nessun miracolo. Tra Makarova ed Errani il pronostico della viglia è pienamente rispettato: al terzo turno ci va la russa e l’Italia del tennis resta senza più protagoniste nel tabellone femminile, segnale evidente di un futuro immediato a cui dovremo abituarci...

La Errani ha provato a giocare la sua partita, tenendo lo scambio dal fondo e provando a fornire a una brillante Makarova sempre una pallina in più, ma la verità amara per l’azzurra è che questo, purtroppo, è successo solo quando la russa andava al servizio. Il resto infatti è stato una sorta di tiro al bersaglio per la semifinalista dell’edizione 2015, capace di entrare e far male sulle prime ‘light’ di Sarita e di comandare il match, di fatto, per 46 minuti, il tempo necessario alla Errani per portarsi a casa il primo turno di servizio.

E’ su questa trama dunque che è stato scritto il 6-2 del primo set, dove la Errani era anche partita strappando il servizio e dove comunque ha provato a vendere cara la pelle ogni qualvolta si entrasse nello scambio; e lo è stato poi in fondo anche nei 5 game e mezzo giocati nel secondo set, quando Sarita ha avuto sul suo servizio 3 possibilità consecutive di salire addirittura 3-1. La Makarova però lì è rientrata tornando a riproporre il tema tattico dell’aggressività il risposta abbandonato per qualche punto dalla scarsa precisione, e con 5 punti di seguito ha di fatto conquistato il controbreak del 2-2 e la fine psicologica della Errani.

Video - Australian Open: Errani-Ozaki, gli highlights 02:28

Al resto poi ci hanno pensato i problemi fisici della romagnola al polpaccio destro, gli stessi già manifestati insieme al colpo di caldo nel primo turno contro la giapponese Ozaki. Sotto 3-2 e sul 30-40, la Errani si è avvicinata al giudice di sedia, zoppiacando, e chiedendo il fisio. Un paio di minuti di trattamento e la stretta di mano. Al terzo turno Makarova sfiderà Cibulkova o Hsieh. All’italtennis restano solo Seppi e Fognini.