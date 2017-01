Manifesto Vintage: Federer, Nadal, Serena e Venus Williams highlander delle semifinali

Roger Federer

Primatista assoluto per tornei del Grande Slam vinti: 17, come l’attuale posizione del suo ranking e l’anno appena iniziato. Una congiunzione astrale, pardon australe, che ha spinto il re a farsi beffe della carta d’identità e delle incognite dettate da uno stop di sei mesi. A 35 anni il fuoriclasse di Basilea torna in semifinale dopo un anno a Melbourne e dopo quell’immagine, accasciato a terra sull’erba di casa sua, Wimbledon, che aveva fatto temere l'addio. E, invece, è ancora qui a cercare nuovi modi per ridefinire la perfezione (Alessandro Dinoia).

Video - A lezione di pallonetti dal maestro Roger Federer! 00:30

Stan Wawrinka

Da quando ha vinto gli Australian Open nel 2014, "l'altro svizzero" si porta a casa uno slam all'anno. Per questioni di ranking (4), assenze (Djokovic e Murray) e ultimi risultati (campione uscente degli US Open), Stan dovrebbe godere del favore di pronostico, invece l'head-to-head con Federer raccomanda cautela: 5-1 Roger nei major, in 3 set agli Australian Open 2011, 13-0 su cemento.

Rafael Nadal

Una sofferenza durata due anni e mezzo, la sensazione (poi certezza) di poter perdere da giocatori normali, da Fognini a Verdasco, e la voglia di rimettersi a lavorare ancora di più per ricominciare a brillare. La macchina da guerra è tornata e con quella solidità mentale la possibilità di sfruttare un tabellone favorevole (leggasi eliminazione di Djokovic) diventa un’autostrada per la gloria. Rafa Nadal ha vinto una sola volta l’Australian Open (2009) e ha perso due finali, l’ultima delle quali contro Wawrinka. Dimitrov permettendo, il mancino di Manacor pregusta la vendetta o l’ennesima sfida epica contro Federer. Chi vuole trionfare a Melbourne deve fare i conti con lui (A.D.).

Video - Nadal: "Ho attraversato momenti difficili che mi fanno apprezzare giornate così" 04:17

Grigor Dimitrov

Il paragone con Federer per la grazia (innegabile) del suo tennis, la controversa preparazione fisica Roger Rasheed, e forse anche il fidanzamento con Maria Sharapova, gli hanno fatto male ai tempi da enfant prodige e di lui s'erano perse certe tracce a Wimbledon nel 2014, quando Djokovic regolò le sue ambizioni alla sua prima semifinale slam. Ci torna 3 anni dopo da outsider fra i quattro, ma anche da imbattuto nel 2017 vincendo il torneo di Brisbane.

Giocatore Età Ranking Statistica/Curiosità Roger FEDERER 35 17 41 semifinali slam, 13 a Melbourne Stan WAWRINKA 31 4 Dal 2014 vince uno slam all'anno Rafael NADAL 30 9 Manca in semifinale slam dal RG 2014 Grigor DIMITROV 25 16 2a semifinale slam, prima volta a Melbourne

CoCo Vandeweghe

È l'exploit di questi Australian Open con una collezione di scalpi: da Roberta Vinci a Genie Bouchard, dalla numero 1 Angelique Kerber a Garbiñe Muguruza, campionessa del Roland Garros. Ora con Venus, una semifinale slam (la prima) che è anche derby a stelle e strisce e confronto generazionale: perché CoCo è la più giovane degli otto semifinalisti di Melbourne (nata nel 1991) mentre Venus, classe 1980, è la più "vecchia".

Video - Australian Open: CoCo Vandeweghe batte Roberta Vinci e crolla in lacrime 01:56

Venus Williams

La (ri)nascita di Venere! Quattordici anni dopo The Family Affair, si respira aria di remake a Melbourne tra Venus e Serena Williams: una finale attesa al pari di Federer-Nadal... E a 36 anni, la Williams non ha ancora perso un set!

Mirjana Lucic-Baroni

A Wimbledon 1999 la sconfitta contro tal Steffi Graf. Non fa niente, ha il futuro davanti e tutte le carte in regola per riprovarci... Di anni, invece, ne trascorrono quasi 18 perché evidentemente Mirjana Lučić-Baroni ha un conto aperto con il destino. Riaffronterà Serena Williams – ultimo precedente Wimbledon ’98 – con un pronostico sulla carta segnato e dal basso della posizione numero 79 nel ranking. L’intrusa tra le statunitensi sta sognando. Vietato svegliarla (A.D.).

Video - Lucic-Baroni: "Tutte le cose brutte che mi sono capitate sono passate" 02:06

Serena Williams

Numero 2 del mondo, decima semifinale slam consecutiva e 34esima complessiva. La dominatrice di quest’era tennistica lancia la carica delle 30enni rampanti. Semplicemente Serena Williams, la giocatrice da battere, La Regina per antonomasia (A.D.).

Giocatrice Età Ranking Statistica/Curiosità CoCo VANDEWEGHE 25 35 Debuttante in semifinale slam Venus WILLIAMS 36 17 Manca in semifinale a Melbourne dal 2003 Mirjana LUCIC-BARONI 34 79 Unica semifinale slam nel 1999 Serena WILLIAMS 35 2 Sono 3 le statunitensi in semifinale