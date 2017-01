Monfils, Raonic, Thiem e Dimitrov agli ottavi: i big non tradiscono

Gael MONFILS b. Philipp KOHLSCHREIBER 6-3, 7-6(1), 6-4

Per la terza volta in carriera Gael Monfils conquista gli ottavi di finale dell'Australian Open, dove affronterà Rafa Nadal. Il computo dei precedenti è nettamente a favore del maiorchino: 12-2. Curiosamente lo stesso bilancio, ma ribaltato, che vedeva il francese favorito contro Kohlschreiber. Il pronostico è stato rispettato (6-3, 7-6(1), 6-4) nonostante un paio di passaggi a vuoto di Monfils che ha comunque risparmiato energie rispetto allo spagnolo, reduce dalla battaglia di 4 ore contro Zverev. Il transalpino, che ha regalato qualche colpo spettacolare attingendo dal suo repertorio, dovrà alzare il livello di gioco contro Nadal.

Milos RAONIC b. Gilles SIMON 6-2, 7-6(5), 3-6, 6-3

Milos Raonic sovrasta in potenza Gilles Simon e s’impone per 6-2, 7-6(5), 3-6, 6-3. La svolta è il secondo set che dà la possibilità al canadese di rilassarsi nel terzo per poi chiudere la pratica in quattro. La febbre dei giorni scorsi non ha condizionato Raonic che dovrà fronteggiare tra due giorni un avversario scorbutico come Bautista Agut, seed numero 13 uscito vittorioso dal match contro il navigato David Ferrer (7-5, 6-7(6), 7-6(3), 6-4).

Grigor Dimitrov b. Richard Gasquet 6-3, 6-2, 6-4

A Melbourne, la cucina gourmet dello spuntino di mezzanotte offre Gasquet-Dimitrov ed è subito glam con gli "1hand backstroke boys". Gente che gioca in smoking e che, malgrado si cominci a mezzanotte, si specchia nella bellezza del suo tennis giocando 3 game in 20 minuti! Il bulgaro parte forsennato tra due palle del 2-0 e altrettante del 40/0, ma si ritrova sotto 2-1. Il fatto però è che Monsieur Gasquet ha cinque anni in più e, diversamente da Grigor, può contare solo sulla diagonale del rovescio, dove si logora aspettando sempre il punto e concede palle break in tutti i game del primo set. Il gap c'è e si dilata dalla seconda partita quando Dimitrov sale in cattedra con ogni soluzione immaginabile: per questo lo chiama(va)no il "piccolo Federer" e quando i nervi sono saldi è un giocatore che fa paura agli ottavi di finale degli Australian Open. Finisce 6-3, 6-2, 6-4 oltre le due del mattino australe: Gasquet non vince contro un top-20 dal Roland Garros e questa è la settima sconfitta consecutiva; Grigor si candida a prendersi di grazia "la parte di Djokovic". (f.d)

Gli altri: sarà Thiem-Goffin, capolavoro Istomin

L’anti-Karlovic è David Goffin. Ancora una volta è il belga a disinnescare il gigante croato dal ‘basso’ dei suoi 180 centimetri contro i 211 del big-server. In risposta Goffin è stato semplicemente perfetto rendendo inoffensiva l’arma del suo avversario e sorprendendo addirittura se stesso, come rivelato dal classe 1990 nel post-partita. Il 6-3, 6-2, 6-4 finale sintetizza l'andamento dell'incontro mentre Dominic Thiem fa fuori il giustiziere di Fabio Fognini, Paire, senza particolari problemi: 6-1, 4-6, 6-4, 6-4. Sarà l’austriaco a sfidare il belga agli ottavi. Infine, bisogna solo applaudire Denis Istomin. È incredibile il percorso dell’uzbeko che, dopo lo sforzo fatto contro Novak Djokovic, stende anche Carreno Busta, sempre in 5 set: 6-4, 4-6, 6-4, 4-6, 6-2. Altre tre ore e mezza non l’hanno sfiancato. Voleva recuperare posizioni nel ranking Atp essendo "appena" il 117esimo: non ci sono dubbi, ci è già riuscito.