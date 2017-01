Nadal in grande spolvero, resa Raonic: Rafa raggiunge Dimitrov in semifinale

Seguono aggiornamenti...

Avviso ai naviganti: Nadal è tornato sul serio. La conquista della 24esima semifinale in un torneo del Grande Slam certifica la rinascita di un tennista che sembrava aver imboccato il viale del tramonto, un atleta formidabile di cui in troppi avevano celebrato, in colpevole anticipo, il funerale sportivo.

Video - Il punto più bello del primo set: Nadal buca Raonic col passante lungolinea 00:34

L’esultanza rabbiosa di Rafa al termine del 6-4, 7-6(7), 6-4 inflitto a Raonic è l’immagine della sofferenza che se ne va, una liberazione dopo gli ultimi due anni. Il maiorchino impone la sua legge al canadese in risposta disinnescando le cannonate del lungagnone con timing perfetto anche al cospetto di prime da 225 km/h. La varietà al servizio dello spagnolo, al contrario, fa sì che i suoi game di battuta durino attimi mentre quelli di Milos si trasformano in faticose rincorse a vuoto.

Video - Altro splendido passante di Nadal: la palla bacia la riga, il pubblico esplode 00:26

Come un boxeur, come un toro nell’arena, Nadal domina nei colpi a rimbalzo e con quel rovescio incrociato che a fine match gli darà una quindicina di punti. Il calvario di Milos Raonic si placa nel secondo set, quando sul 5-4 e servizio il canadese spreca tre set-point. I suoi rimpianti crescono ulteriormente sul 6-4 del tie-break spartiacque: la quinta palla set è sul servizio del numero 3 del mondo che commette un doppio fallo, tradito dal suo colpo migliore e dalla tenuta mentale.