Novak Djokovic: "Federer-Nadal evento sportivo dell’anno, va anche al di là del tennis"

La finale tra Federer e Nadal è stata un dono per gli appassionati di tennis e non solo. A questa categoria non può che appartenere anche il numero 2 del mondo Novak Djokovic, eliminato al secondo turno dell’Australian Open da Denis Istomin destando scalpore. Il serbo, a pochi giorni dalla sfida di Coppa Davis contro la Russia, commenta con sincera ammirazione l’evento del 29 gennaio 2017:

" La finale tra Federer e Nadal è stata uno dei punti più alti dello sport di tutto l’anno. Anzi, va anche al di là del tennis. Si tratta di una delle più grandi rivalità sportive di tutti i tempi "

Video - Federer-Nadal, Messi-Ronaldo e Ali-Frazier: le 11 più grandi rivalità sportive di sempre 01:57

La stima per Nadal

" Anche Nadal ha giocato molto bene e hanno mostrato entrambi perché sono dei grandi campioni sul campo e fuori. È stato un grande momento di tennis, a prescindere da come la si pensi "

Video - Federer, che classe: "Contro Nadal, avrei accettato volentieri anche il pareggio" 03:34

L'ammirazione per Federer

" Non mi ha sorpreso che Federer abbia vinto il titolo perché quando uno come Roger è in forma può vincere tutto. È stato fuori per sei mesi ma è tornato in una forma stratosferica giocando un grandissimo tennis. Io posso solo congratularmi con lui "