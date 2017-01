Novak Djokovic si sente a casa: il debutto è dolce con Verdasco

Novak DJOKOVIC b. Fernando VERDASCO 6-1, 7-6(4), 6-2

Pare che Djokovic, viste le astrusità di ieri dei vari Murray Nishikori e Wawrinka, avesse una certa fretta sul centrale con un doppio break d’apertura e 4-0 in 14 minuti di sistematici contropiedi e dritti vincenti in profondità. Offesa e contropiede: è questa la chiave di Nole ogni volta che Marian Vajda torna nella stanza dei bottoni, ed è la storia di un decennio post Woodforde, Martin e Boris Becker. Verdasco ci mette poi del suo steccando in doppia cifra per tutto il (breve) corso del primo parziale “con la colla sotto le suole”.

Tracce di Verdasco si rivedono in apertura di secondo set con due break del 2-0, del 3-1 e almeno altrettante ottime accelerazioni di dritto a tutto braccio: lo spagnolo è però subito rimontato da Djokovic perché esce lentissimo e senza distanze dal servizio, ritrovandosi troppo spesso con la pallina fra i piedi. Si ferma anche la prima di servizio di Nole e va detto che il serbo deve risalire da 5-4 e 0/30 sull'altalena di drittoni ed erroracci in cui Verdasco dondola fino al tie-break: 7-6 (4) Djokovic e tanti saluti.

Sì perché il doppio fallo con cui Verdasco regala il break di apertura terzo set ha già il sapore della resa: finisce 6-1, 7-6(4), 6-2 in 2 ore e 20 minuti di tennis (ammettiamo) bruttino. Perché domani Nole, che ha comunque colpito bene in anticipo di rovescio, dovrà colpire un bel po’ di palle per riprendere quel timing rovinatogli fuori ritmo da un avversario disordinato come Verdasco. A Doha, dieci giorni fa in semifinale, c'era stata più partita: è una vecchia storia, ora Djokovic avrà l'uzbeko Denis Istomin, che ha battuto Ivan Dodig 6-1 6-4 3-6 7-5.