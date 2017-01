Order of play e programmazione tv del Day 1 degli Australian Open 2017

HIGHLIGHTS - Day 1

, il miglior italiano del seeding, sfida il tennista di casa James Duckworth (Campo 8, terzo match) Roberta Vinci, unica testa di serie italiana, sfida Coco Vandeweghe nella rivincita di Wimbledon (Margaret Court Arena, terzo match)

IL MATCH DEL GIORNO - Roger Federer v Jurgen Melzer

Sale l'attesa per il ritorno di Roger Federer al tennis "ufficiale" dopo un semestre di assenze dai campi. Il 4 volte campione di Merlbourne non partecipava a uno slam con un seeding così basso (#17) dal Roland Garros 2001 quando centrò i quarti di finale, eliminato da Alex Corretja. Il sorteggio degli Aistralian Open gli ha regalato due turni contro qualificati, eppure Jurgen Melzer è tutt'altro che un carneade. Coetaneo austriaco, nel 2011 è stato numero 8 del ranking mondiale (oggi #296) e ha vinto in carriera 5 titoli ATP fra cui il 500 di Memphis (2012). Dei 4 precedenti - 3-1 Federer, 2-0 negli slam - Melzer ha vinto l'ultimo (2011) ai quarti di finale di Montecarlo.

Roger Federer bei den Australian Open 2014Eurosport

ORDER OF PLAY

- Day 1: Lunedì 16 gennaio

I match inizieranno h. 01:00 ora italiana / h. 11:00 ora locale di Melbourne

ROD LAVER ARENA

(4) Simona Halep (ROU) v Shelby Rogers (USA)

(13) Venus Williams (USA) v Kateryna Kozlova (UKR)

(1) Andy Murray (GBR) v Illya Marchenko (UKR)

h. 09:00

(1) Angelique Kerber (GER) v Lesia Tsurenko (UKR)

(17) Roger Federer (SUI) v Jurgen Melzer (AUT)

MARGARET COURT ARENA

Marina Erakovic (NZL) v (7) Garbiñe Muguruza (ESP)

(27) Bernard Tomic (AUS) v Thomaz Bellucci (BRA)

Coco Vandeweghe (USA) v (15) Roberta Vinci (ITA)

h. 09:00

(4) Stan Wawrinka (SUI) v Martin Klizan (SVK)

Louisa Chirico (USA) v Eugenie Bouchard (CAN)

HISENSE ARENA

Andrey Kuznetsov (RUS) v (5) Kei Nishikori (JPN)

Ashleigh Barty (AUS) v Annika Beck (GER)

Mariana Duque-Mariño (COL) v (8) Svetlana Kuznetsova (RUS)

(14) Nick Kyrgios (AUS) v Gastao Elias (POR)

CAMPO 2

Mona Barthel (GER) v Destanee Aiava (AUS)

(10) Tomas Berdych (CZE) v Luca Vanni (ITA)

Jerzy Janowicz (POL) v (7) Marin Cilic (CRO)

(10) Carla Suárez Navarro (ESP) v Jana Cepelova (SVK)

CAMPO 3

Alex De Minaur (AUS) v Gerald Melzer (AUT)

Aliaksandra Sasnovich (BLR) v (20) Shuai Zhang (CHN)

(11) Elina Svitolina (UKR) v Galina Voskoboeva (KAZ)

(12) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) v Thiago Monteiro (BRA)

CAMPO 5

Victor Estrella Burgos (DOM) v Aljaz Bedene (GBR)

(32) Anastasija Sevastova (LAT) v Nao Hibino (JPN)

Karen Khachanov (RUS) Adrian Mannarino (FRA)

Eri Hozumi (JPN) v Carina Witthoeft (GER)

CAMPO 7

Ying-Ying Duan (CHN) v Rebecca Sramkova (SVK)

Quentin Halys (FRA) v (31) Sam Querrey (USA)

Stefanie Voegele (SUI) v Kurumi Nara (JPN)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) v (23) Jack Sock (USA)

CAMPO 8

(26) Laura Siegemund (GER) v Jelena Jankovic (SRB)

Pauline Parmentier (FRA) v Misaki Doi (JPN)

James Duckworth (AUS) v Paolo Lorenzi (ITA)

Sam Groth (AUS) v Steve Darcis (BEL)

CAMPO 10

Samantha Crawford (USA) v Lauren Davis (USA)

Kristina Kucova (SVK) v Christina McHale (USA)

Malek Jaziri (TUN) v Go Soeda (JPN)

Bjorn Fratangelo (USA) v Noah Rubin (USA)

CAMPO 12

Nicolas Almagro (ESP) v Jeremy Chardy (FRA)

Alison Riske (USA) v Madison Brengle (USA)

Irina Khromacheva (RUS) v Sorana Cirstea (ROU

Marcel Granollers (ESP) v Dudi Sela (ISR)

CAMPO 13

(19) Kiki Bertens (NED) v Varvara Lepchenko (USA)

Anna Tatishvili (USA) v Jaimee Fourlis (AUS)

(22) Pablo Cuevas (URU) v Diego Schwartzman (ARG)

Alexander Bublik (KAZ) v (16) Lucas Pouille (FRA)

CAMPO 14

Patricia Maria Tig (ROU) v (29) Monica Puig (PUR)

Guillermo Garcia-Lopez (ESP) v Mischa Zverev (GER)

Evgeniya Rodina (RUS) v (24) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Facundo Bagnis (ARG) v Daniel Evans (GBR)

CAMPO 15

Ryan Harrison (USA) v Nicolas Mahut (FRA)

Kristyna Pliskova (CZE) v Viktorija Golubic (SUI)

(26) Albert Ramos-Vinolas (ESP) v Lukas Lacko (SVK)

CAMPO 19

Katerina Siniakova (CZE) v Julia Goerges (GER)

Andrey Rublev (RUS) v Yen-Hsun Lu (TPE)

Paul-Henri Mathieu (FRA) v Andreas Seppi (ITA)

(23) Daria Kasatkina (RUS) v Shuai Peng (CHN)

CAMPO 20

Yaroslava Shvedova (KAZ) v (27) Irina-Camelia Begu (ROU)

(19) John Isner (USA) v Konstantin Kravchuk (RUS)

Francesca Schiavone (ITA) v Julia Boserup (USA)

Federico Delbonis (ARG) v Steve Johnson (USA)

CAMPO 22

Damir Dzumhur (BIH) v (29) Viktor Troicki (SRB)

Vania King (USA) v Natalia Vikhlyantseva (RUS)

Dusan Lajovic (SRB) v Stephane Robert (FRA)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l'accesso a tutti i campi di Melbourne e in qualsiasi momento.

