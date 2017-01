Order of play e programmazione tv del Day 3 degli Australian Open 2017

HIGHLIGHTS - Day 3

IL MATCH DEL GIORNO - Andreas Seppi v Nick Kyrgios

Ricordate due anni fa? Andreas Seppi firmò l'upset del torneo eliminando Federer all'alba italiana con un leggendario passante di rovescio, poi però perse con Kyrgios... E domani sfida all’idolo di casa, divenuto intanto numero 14, nella bolgia della Hisense Arena: che bella sarebbe un'altra impresa australe.

ORDER OF PLAY - Day 3: Mercoledì 18 gennaio

I match inizieranno h. 01:00 ora italiana / h. 11:00 ora locale di Melbourne

ROD LAVER ARENA

Stefanie Voegele (SUI) v Venus Williams (USA) [13]

Angelique Kerber (GER) [1] v Carina Witthoeft (GER)

Noah Rubin (USA) v Roger Federer (SUI) [17]

h. 9:00

Samantha Crawford (USA) v Garbiñe Muguruza (ESP) [7]

Andy Murray (GBR) [1] v Andrey Rublev (RUS)

MARGARET COURT ARENA

Elina Svitolina (UKR) [11] v Julia Boserup (USA)

Jaimee Fourlis (AUS) v Svetlana Kuznetsova (RUS) [8]

Stan Wawrinka (SUI) [4] v Steve Johnson (USA)

h. 9:00

Shelby Rogers (USA) v Ashleigh Barty (AUS)

Bernard Tomic (AUS) [27] v Victor Estrella Burgos (DOM)

HISENSE ARENA

Jeremy Chardy (FRA) v Kei Nishikori (JPN) [5]

Jelena Jankovic (SRB) v Julia Goerges (GER)

Shuai Peng (CHN) v Eugenie Bouchard (CAN)

Andreas Seppi (ITA) v Nick Kyrgios (AUS) [14]

CAMPO 2

Natalia Vikhlyantseva (RUS) v Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) [24]

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [12] v Dusan Lajovic (SRB)

Alex De Minaur (AUS) v Sam Querrey (USA) [31]

CAMPO 3

Alison Riske (USA) v Shuai Zhang (CHN) [20]

Tomas Berdych (CZE) [10] v Ryan Harrison (USA)

Carla Suárez Navarro (ESP) [10] v Sorana Cirstea (ROU)

Daniel Evans (GBR) v Marin Cilic (CRO) [7]

CAMPO 7

Paolo Lorenzi (ITA) v Viktor Troicki (SRB) [29]

Mona Barthel (GER) v Monica Puig (PUR) [29]

CAMPO 8

Varvara Lepchenko (USA) v Ying-Ying Duan (CHN)

John Isner (USA) [19] v Mischa Zverev (GER)

Karen Khachanov (RUS) v Jack Sock (USA) [23]

Pauline Parmentier (FRA) v Coco Vandeweghe (USA)

CAMPO 13

Malek Jaziri (TUN) v Alexander Bublik (KAZ)

Lukas Lacko (SVK) v Dudi Sela (ISR)

Anastasija Sevastova (LAT) [32] v Kristina Kucova (SVK)

CAMPO 20

Kristyna Pliskova (CZE) v Irina-Camelia Begu (ROU) [27]

Diego Schwartzman (ARG) v Steve Darcis (BEL)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l’accesso a tutti i campi di Melbourne e in qualsiasi momento. Su E1 ed E2 ci sono Federer e Murray, ma voi non volete perdervi nemmeno uno scambio di Seppi o Lorenzi? Nessun problema! Sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino gli italiani impegnati agli Australian Open! Oltre al simulcast dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, attraverso Eurosport Player sarà possibile seguire fino a 12 campi in diretta grazie ai canali aggiuntivi. Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

La copertura tv di Eurosport

EUROSPORT 1 (h. 1:00)

