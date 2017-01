Order of play e programmazione tv del Day 4 degli Australian Open 2017

HIGHLIGHTS - Day 4

Novak Djokovic, che affronta il maratoneta uzbeko Denis Istomin (Rod Laver Arena, terzo match)

Rafael Nadal, chiamato a una sfida dal sapore antico contro l'eterno Baghdatis (Rod Laver Arena, serale)

Sara Errani, rimasta l'unica rappresentante italiana, ma sarà durissima contro la Makarova (Hisense Arena, primo match)

Alex Zverev, che affronta la stellina americana Frances Tiafoe: un classe '97 e un '98: il futuro è qui (Campo 2, terzo match)

Milos Raonic, preparate gli elmetti alla MCA: è scontro fra big server con Gilles Mulller (Margaret Court Arena, terzo match)

IL MATCH DEL GIORNO - Benoit Paire v Fabio Fognini

Fabio Fognini ha 29 anni ed è numero 48 del ranking ATP: sopra di lui c’è Benoit Paire, classe 1989, ex-enfant prodige del tennis francese. Di talento ne hanno sprecato fin troppo: domani un’altra chance per lasciare l’impronta sul grande palco di uno slam.

ORDER OF PLAY - Day 4: Giovedì19 gennaio

I match inizieranno h. 01:00 ora italiana / h. 11:00 ora locale di Melbourne

ROD LAVER ARENA

Naomi Osaka (JPN) v Johanna Konta (GBR) [9]

Caroline Wozniacki (DEN) [17] v Donna Vekic (CRO)

Denis Istomin (UZB) v Novak Djokovic (SRB) [2]

h. 9:00

Lucie Safarova (CZE) v Serena Williams (USA) [2]

Marcos Baghdatis (CYP) v Rafael Nadal (ESP) [9]

MARGARET COURT ARENA

Karolina Pliskova (CZE) [5] v Anna Blinkova (RUS)

Dominika Cibulkova (SVK) [6] v Su-Wei Hsieh (TPE)

Gilles Muller (LUX) v Milos Raonic (CAN) [3]

h. 9:00

Mirjana Lucic-Baroni (CRO) v Agnieszka Radwanska (POL) [3]

Dominic Thiem (AUT) [8] v Jordan Thompson (AUS)

HISENSE ARENA

Sara Errani (ITA) v Ekaterina Makarova (RUS) [30]

Grigor Dimitrov (BUL) [15] v Hyeon Chung (KOR)

Gael Monfils (FRA) [6] v Alexandr Dolgopolov (UKR)

Daria Gavrilova (AUS) [22] v Ana Konjuh (CRO)

CAMPO 2

Carlos Berlocq (ARG) v Richard Gasquet (FRA) [18]

Elena Vesnina (RUS) [14] v Mandy Minella (LUX)

Alexander Zverev (GER) [24] v Frances Tiafoe (USA)

CAMPO 3

Oceane Dodin (FRA) v Caroline Garcia (FRA) [21]

Barbora Strycova (CZE) [16] v Andrea Petkovic (GER)

Radek Stepanek (CZE) v David Goffin (BEL) [11]

Benoit Paire (FRA) v Fabio Fognini (ITA)

CAMPO 7

Donald Young (USA) v Philipp Kohlschreiber (GER) [32]

Ernesto Escobedo (USA) v David Ferrer (ESP) [21]

Alizé Cornet (FRA) [28] v Maria Sakkari (GRE)

CAMPO 8

Jelena Ostapenko (LAT) v Yulia Putintseva (KAZ) [31]

Roberto Bautista Agut (ESP) [13] v Yoshihito Nishioka (JPN)

Ivo Karlovic (CRO) [20] v Andrew Whittington (AUS)

Danka Kovinic (MNE) v Timea Bacsinszky (SUI) [12]

CAMPO 13

Pablo Carreno Busta (ESP) [30] v Kyle Edmund (GBR)

Jennifer Brady (USA) v Heather Watson (GBR)

CAMPO 20

Gilles Simon (FRA) [25] v Rogerio Dutra Silva (BRA)

Nicole Gibbs (USA) v Irina Falconi (USA)

Video - Australian Open Top 5: i colpi più belli del Day 3 02:04

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l’accesso a tutti i campi di Melbourne e in qualsiasi momento. Su E1 ed E2 ci sono Nadal e Djokovic, ma voi non volete perdervi nemmeno uno scambio di Sara Errani o Fabio Fognini? Nessun problema! Sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino gli italiani impegnati agli Australian Open! Oltre al simulcast dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, attraverso Eurosport Player sarà possibile seguire fino a 12 campi in diretta grazie ai canali aggiuntivi. Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

La copertura tv di Eurosport

EUROSPORT 1 (h. 1:00)

Karolina Pliskova (CZE) [5] vs. Anna Blinkova (RUS)

Caroline Wozniacki (DEN) [17] vs. Donna Vekic (CRO)

Denis Istomin (UZB) vs. Novak Djokovic (SRB) [2]

EUROSPORT1 (h. 9:00)

Lucie Safarova (CZE) vs. Serena Williams (USA) [2]

Marcos Baghdatis (CYP) vs. Rafael Nadal (ESP) [9]

EUROSPORT 2 (h 1:00)

Sara Errani (ITA) vs. Ekaterina Makarova (RUS) [30]

Grigor Dimitrov (BUL) [15] vs. Hyeon Chung (KOR)

Dominika Cibulkova (SVK) [6] vs. Su-Wei Hsieh (TPE) *

Gilles Muller (LUX) vs. Milos Raonic (CAN) [3]

Gael Monfils (FRA) [6] vs. Alexandr Dolgopolov (UKR

Benoit Paire (FRA) vs. Fabio Fognini (ITA) *

Dominic Thiem (AUT) [8] vs. Jordan Thompson (AUS)

* Copertura parziale e soggetta a variazioni in corso di svolgimento del programma.