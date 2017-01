Order of play e programmazione tv del Day 5 degli Australian Open 2017

HIGHLIGHTS - Day 5

IL MATCH DEL GIORNO - Berdych v Federer

Testa di serie 17, Roger Federer non partecipava a uno slam con un seed così basso dal Roland Garros 2001 e per questo, stavolta, Tomas Berdych arriva così presto. L'head-to-head (16-6) è fitto di precedenti slam (7) con 5 successi di Federer e 2 di Berdych, ma a Melbourne (3) ha sempre vinto Roger e proprio degli Australian Open 2016 (7-6, 6-2, 6-4) è l'ultimo precedente: Erano i quarti di finale: stavolta Berdych e Nishikori prima degli Hateful Eight.

ORDER OF PLAY - Day 5: venerdì 20 gennaio

I match inizieranno h. 01:00 ora italiana / h. 11:00 ora locale di Melbourne

ROD LAVER ARENA

Eugenie Bouchard (CAN) v Coco Vandeweghe (USA)

Angelique Kerber (GER) [1] v Kristyna Pliskova (CZE)

Stan Wawrinka (SUI) [4] v Viktor Troicki (SRB) [29]

h. 9:00

Ashleigh Barty (AUS) v Mona Barthel (GER)

Tomas Berdych (CZE) [10] v Roger Federer (SUI) [17]

MARGARET COURT ARENA

Elina Svitolina (UKR) [11] v Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) [24]

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [12] v Jack Sock (USA) [23]

Ying-Ying Duan (CHN) v Venus Williams (USA) [13]

h. 9:00

Lukas Lacko (SVK) v Kei Nishikori (JPN) [5]

Anastasija Sevastova (LAT) [32] v Garbiñe Muguruza (ESP) [7]

HISENSE ARENA

Jelena Jankovic (SRB) v Svetlana Kuznetsova (RUS) [8]

Andy Murray (GBR) [1] v Sam Querrey (USA) [31]

Bernard Tomic (AUS) [27] v Daniel Evans (GBR)

CAMPO 2

Doppio femminile 1

Doppio femminile 2

Mischa Zverev (GER) v Malek Jaziri (TUN)

Sorana Cirstea (ROU) v Alison Riske (USA)

CAMPO 3

Doppio maschile

Steve Darcis (BEL) v Andreas Seppi (ITA)

Doppio femminile

Doppio maschile 2

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l’accesso a tutti i campi di Melbourne e in qualsiasi momento. Su E1 ed E2 ci sono Federer e Murray, ma voi non volete perdervi nemmeno uno scambio del match di Seppi? Nessun problema! Sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino gli italiani impegnati agli Australian Open! Oltre al simulcast dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, attraverso Eurosport Player sarà possibile seguire fino a 12 campi in diretta grazie ai canali aggiuntivi. Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

La copertura tv di Eurosport

