Order of play e programmazione tv del Day 8 degli Australian Open 2017

ORDER OF PLAY - Day 8: lunedì 23 gennaio

I match inizieranno h. 01:00 ora italiana / h. 11:00 ora locale di Melbourne

ROD LAVER ARENA

Barbora Strycova (CZE) [16] v Serena Williams (USA) [2]

Dominic Thiem (AUT) [8] v David Goffin (BEL) [11]

Doppio misto

h. 9:00

Carolina Pliskova (CZE) [5] v Daria Gavrilova (AUS) [22]

Gael Monfils (FRA) [6] v Rafael Nadal (ESP) [9]

MARGARET COURT ARENA

Doppio Maschile

Ekaterina Makarova (RUS) [30] v Johanna Konta (GBR) [9]

Jennifer Brady (USA) v Mirjana Lucic-Baroni (CRO)

Grigor Dimitrov (BUL) [15] v Denis Istomin (UZB)

HISENSE ARENA

Doppio Femminile

Doppio Maschile

Doppio Maschile

Roberto Bautista Agut (ESP) [13] v Milos Raonic (CAN) [3]

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete l’accesso a tutti i campi di Melbourne e in qualsiasi momento. Sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino gli italiani impegnati agli Australian Open! Oltre al simulcast dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, attraverso Eurosport Player sarà possibile seguire fino a 12 campi in diretta grazie ai canali aggiuntivi. Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

La copertura tv di Eurosport

EUROSPORT 1 (h. 1:00)

Barbora Strycova (CZE) [16] vs Serena Williams (USA) [2]

Dominic Thiem (AUT) [8] vs David Goffin (BEL) [11]

(Parziale) Jennifer Brady (USA) vs Mirjana Lucic-Baroni (CRO)

Grigor Dimitrov (BUL) [15] vs Denis Istomin (UZB)

EUROSPORT1 (h. 9:00)

Karolina Pliskova (CZE) [5] vs Daria Gavrilova (AUS) [22]

Gael Monfils (FRA) [6] vs Rafael Nadal (ESP) [9]

EUROSPORT 2 (h 1:00)

Brian Baker (USA /Nikola Mektic (CRO) vs Bob Bryan (USA)/ Mike Bryan (USA) [3]

Ekaterina Makarova (RUS) [30] vs Johanna Konta (GBR) [9]

Jennifer Brady (USA) vs Mirjana Lucic-Baroni (CRO)

Roberto Bautista Agut (ESP) [13] vs. Milos Raonic (CAN) [3]