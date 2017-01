Primo turno strong: Murray fatica in 3 ore; Nishikori si salva al 5° con Kuznetsov

Andy MURRAY b. Illya MARCHENKO 7-5, 7-6 (5), 6-2

Non è la pressione del primo slam da numero 1 del tennis mondiale, ma più semplicemente lo stato di gioco sotto il cielo australe, caldo e così rapido da fondo campo, con un rimbalzo più veloce in controllo precario. Andy Murray fatica oltremodo per battere in quasi 3 ore l'ucraino Illya Marchenko, che è numero 93 ATP, alla Rod Laver Arena: erano diversissime le condizioni di Doha nel clima ventoso, fresco e serale. Un rodaggio necessario a molti, quello dell'estate australiana e all'inizio della nuova stagione, prima dei fari spenti per i migliori del main draw. Al secondo turno, Murray giocherà contro il russo Andrey Rublev che ha battuto Yen-Hsun Lu 4-6, 6-3, 7-6 (0), 6-3.

Kei NISHIKORI b. Andrey KUZNETSOV 5-7, 6-1, 6-4, 6-7(6), 6-2

da MELBOURNE - Pericolo scampato. Se l’è vista davvero brutta Kei Nishikori, testa di serie numero 5 di questo torneo e nel lato di tabellone di Roger Federer. Il giapponese ha aperto la mattinata dell’Hisense Arena contro Kuznetsov, ma si è presto dovuto trovar a gestire tre generi di problemi. Il primo: una giornata decisamente sottotono. Il secondo: un Kuznetsov voglioso di mettersi in mostra. Il terzo: il cambio delle condizioni climatiche. Iniziato il match con la gradevole temperatura di 22°C, Nishikori non è stato in grado di partire forte fin da subito, ma si è anzi trovato più volte a inseguire. Kuznetsov è così entrato in partita e, perso il primo set per 7-5, ha trascinato il nipponico dentro un’autentica battaglia. Lotta alla fine durata più di 3 ore e mezza e dove il caldo del primo pomeriggio – si è passati a quasi 10 gradi centigradi in più rispetto all’inizio di match – hanno dato l’evidente sensazione di aver lasciato il segno su un Kei ancora lontano dalla sua forma migliore. Evidente, da questo punto di vista, il tie-break del quarto set, quando avanti 5 punti a 2 Nishikori ha iniziato a sbagliare tantissimo, perdendo per 8 punti a 6 riaprendo così di nuovo un match già chiuso. C’è voluta la reazione di nervi del quinto set per rimettere a posto le cose e per scampare il pericolo. Dal punto di vista generale però è un piccolo segnale interessante. Per il torneo ma soprattutto per Roger Federer, che se dovesse rispettare i pronostici lo troverebbe sulla strada dei quarti.

Altri risultati

A proposito di fatiche, il numero 7 Marin Cilic vince la sua maratona (annunciata) contro Jerzy Janowicz di rimonta in 5 set, con finale 3-6, 4-6, 6-2, 6-2, 6-3. Vince in 5 set anche il giovanissimo australiano Alex De Minaur (classe 1999!) contro Gerald Melzer: 5-7, 6-3, 2-6, 7-6 (2), 6-1. Peccato per Nicolas Almagro, che bene aveva fatto a Doha e invece deve subito ritirarsi a Melbourne su 4-o Chardy, primo set. I risultati delle altre teste di serie: Sam Querrey (31) b. Quentin Halys 6-7, 7-6, 6-3, 6-4; Pablo Cuevas (22) b. Diego Schwartzmann 6-3, 6-3, 6-0; John Isner (19) b. Konstantin Kravchuk 6-3, 6-4, 6-7, 6-1; Viktor Troicki (29) b. Damir Dzumhur 6-4, 6-4, 2-6, 2-6, 6-3.