Rafa Nadal dà un segnale forte: battuto Monfils, quarti contro Raonic

Per Nadal era la prova del nove, per Monfils la prova di maturità. Rafa rispetta il pronostico e lancia un segnale a tutta la concorrenza: il maiorchino può arrivare in fondo all’Australian Open 2017. La partita dura 2 ore e 55 minuti, più di quanto ci si potesse attendere dopo i primi due set. Il francese perde il 13esimo confronto su 15 contro lo spagnolo: per le sue caratteristiche è l’avversario ideale per Nadal.

Video - La classica dose di pazzia di Monfils: no-look contro Rafa Nadal 01:12

Il vincitore dell’edizione 2009, infatti, è un rullo compressore in avvio e il gioco di Monfils non può mai scalfirlo. Nei punti che contano il transalpino arretra tre metri dietro la linea di fondo e consente al suo avversario di controllare agevolmente la sfida: senza imprevisti e senza personalità non è possibile rovinare i piani tattici di Rafa. Poco importa se arrivano punti spettacolari quando i 15 non pesano altrettanto.

Video - Nadal mette Monfils alle corde e lo finisce con la palla corta 01:05

È questo il limite di un tennista incompiuto come Gael Monfils: la tenuta mentale. Per lo stesso motivo il francese comincia a giocare quando ormai il match è compromesso e sembra destinato a una rapida conclusione, come il precedente del 2014 a Melbourne (6-1, 6-2, 6-3) poteva suggerire. A mente sgombra, invece, il numero 6 del mondo rispolvera colpi pirotecnici, badilate di dritto e preziosismi per la platea.

Video - Rafa Nadal sale in cattedra: dritto in corsa splendido 00:29

Nel decimo game del terzo set Monfils annulla tre palle-break, ne concede un’altra tirando una seconda di servizio a 216 km/h e poi batte anche l’occhio di falco per allungare la partita al quarto. In 7 minuti e 15 di esaltazione Gael tira fuori il tipico gesto di Wawrinka e si alimenta di trance agonistica fino al break del 3-2 nel quarto parziale. La sensazione, però, di poter riaprire la sfida s’insinua nella sua mente e Nadal sente l’odore del sangue per il 4-4, anticamera del 6-4 della sentenza. Sarà Milos Raonic a misurare le ambizioni di Rafa ai quarti, giocatore completamente diverso rispetto a Monfils che, però, sa già qual è la regola non scritta: le guerre di nervi sono il pane quotidiano del mancino di Manacor.