Roger Federer incanta Melbourne e si regala un altro sogno: Nishikori cede al 5° set

La classe innata non invecchia, il talento puro lascia ancora gli spettatori incollati a questo sport sulla spinta di una condizione fisica vintage e di una passione mai scalfita. Roger Federer accede per la 49esima volta ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam e ci riesce dopo aver superato Berdych e Nishikori sovvertendo le gerarchie dell’attuale ranking mondiale e soprattutto quelle della logica: lo svizzero non vince in 3 set, ma batte il giapponese in 5. E ad attenderlo tra due giorni non ci sarà Andy Murray, rimasto a piedi per il miracolo di Mischa Zverev.

Video - Federer da urlo: passante metafisico in corsa spettacolare! 00:35