Roger Federer torna sul grande palcoscenico con pillole di classe: Melzer ko in 4 set

La Hopman Cup era stata solo un antipasto agonistico, ma la prima a Melbourne aveva tutt’altro sapore. Roger Federer passa l’esame Melzer e rompe il ghiaccio in questa edizione degli Australian Open con il ritorno negli Slam dopo la semifinale persa per mano di Raonic a Wimbledon. Il confronto tra i due classe 1981 vede prevalere il più forte che lascia per strada un set per un rilassamento psicologico e non fisico, indicazione positiva per il prosieguo del torneo.

Nel primo set un break e un contro-break tra sesto e settimo game ha lasciato il parziale aperto fino al cambio di marcia dello svizzero: un gran dritto "alla Federer" dopo due back profondi ha infiammato la Rod Laver Arena per un 6-5 con servizio strappato a zero al suo avversario. Nel secondo un blackout ha riportato nel match Melzer che sotto 1-3 ha infilato 5 game consecutivi per chiudere sul 6-3.

Federer non si è deconcentrato, ha ritrovato efficacia al servizio e in risposta accelerando sul 3-1 e prendendo costantemente in mano gli scambi. Giocando in spinta il fuoriclasse di Basilea ha ottenuto un break anche nel quarto gioco del quarto set per il 7-5, 3-6, 6-2, 6-2 finale in 2 ore e 5 minuti. Un test valido, insomma, per un cammino che al prossimo step presenta l’americano Rubin, un altro qualificato. Le vittorie negli Slam salgono a 308. Bentornato Federer!