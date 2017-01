Sarà Federer-Berdych al 3° turno! Wawrinka e Nishikori promossi, out Cilic

Roger FEDERER b. Noah RUBIN 7-5, 6-3, 7-6 (3)

Nel terzo turno degli Australian Open 2017 ci sarà un match da circoletto rosso. Roger Federer incrocierà Tomas Berdych dopo aver eliminato il qualificato Rubin. Contro l’americano lo svizzero ha evidenziato alti e bassi con qualche blackout da fondocampo compensato da San Servizio da Basilea (17 ace a 2) a prestare soccorso nei momenti topici. Sul 7-5, 6-3 un rilassamento del vincitore di 17 Slam ha rimesso in partita l’americano che è salito 3-0 per poi vedere il quarto set sul 5-2.

Video - Australian Open: Federer-Rubin, gli highlights 02:27

A quel punto, però, il dritto di Roger ha ricominciato a girare mentre Rubin ha perso intensità facendosi rimontare sul 5-5. Nel tie-break Federer ha chiuso la pratica per risparmiare energie preziose: gli serviranno contro un avversario come il ceco con cui vanta una buona tradizione nei precedenti, 16 a 6. Berdych non ha avuto problemi contro un altro americano, Harrison, regolato 6-3, 7-6 (6), 6-2.

Video - Federer: "Il servizio mi ha tenuto in partita oggi" 02:43

Gli altri risultati: promossi Wawrinka, Nishikori e Tsonga; fuori Cilic

Dopo la paura nell’esordio Wawrinka mette il pilota automatico contro Johnson: 6-3, 6-4, 6-4. Ora il tabellone gli mette di fronte Troicki che ha spento le ambizioni di Paolo Lorenzi, ma solo al quinto set. Nishikori regola Chardy 6-3, 6-4, 6-3 e sfiderà Lacko al terzo turno: il vincente affronterà agli ottavi chi avrà la meglio tra Federer e Berdych. Niente male. Tsonga travolge Lajovic 6-2, 6-2, 6-3. La testa di serie numero 19, John Isner, si arrende al numero 50, il tedesco Mischa Zverev: il lungagnone americano perde una dura lotta al quinto. Il match è ovviamente dominato dal servizio e il finale è 6-7 (4), 6-7 (4), 6-4, 7-6 (7), 9-7. Sam Querrey si guadagna, invece, il terzo round dove attende con ogni probabilità Andy Murray. A tradire le attese è il seed numero 7 Marin Cilic. Il britannico Dan Evans ribalta il pronostico in rimonta ed estromette dal torneo il vincitore degli US Open 2014: 3-6, 7-5, 6-3, 6-3. È la vittoria più importante della sua carriera.

Video - Scambio infinito, Nishikori meglio di Chardy 00:42