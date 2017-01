Serena non fa sconti alla Konta: 6-2, 6-3, la Williams in semifinale

da MELBOURNE – Harder. Better. Faster. Stronger. Se fosse rappresentabile con una canzone, Serena Williams sarebbe il famoso pezzo dei Daft Punk. Più tosta, migliore, più veloce, più forte. E’ tutta qui la cronaca del quarto di finale che avrebbe dovuto regalare la partita più incerta, e che invece è finita come spesso abbiamo visto altre volte nella storia del tennis: con il dominio di Serena.

La Williams affrontava la giocatrice – insieme alla Vandeweghe – più calda del circuito. Una tennista capace di arrivare fin qui senza lasciare un set alle varie Flipkens, Osaka, Wozniacki e Makarova. Oggi ha perso 6-2, 6-3 in un’ora e 14 minuti. E non di certo per particolari demeriti.

I meriti, semmai, sono della regina Serena, certamente decisa a riprendersi il trono lasciato libero dalla Kerber e che la riporterebbe numero 1 mondiale davanti a tutte in caso di successo finale. La prestazione di oggi ci dice che in fondo nulla è però mai cambiato nelle gerarchie del tennis, e che quando la Williams scende in campo con questa concentrazione e questa determinazione c’è poco da fare per tutte. La Konta ci ha provato, strappando anche il servizio alla Williams nella prima – e unica – vera chance della partita e salendo addirittura 3-1 nel secondo set. Quello che è successo da lì in poi è alla base del tennis femminile dell’ultimo decennio e della matematica: 5 giochi Serena e tanti saluti alle ambizioni di gloria della Konta.

La Williams troverà ora la favola della Lucic-Baroni, unica tennista a non avere passaporto statunitense in questo strano quadretto vintage fatto di tre tenniste over 34 e dell’impronosticabile variabile impazzita CoCo Vandeweghe. Comunque vada a finire sarà un Australian Open destinato a essere ricordato. E non solo nel tabellone maschile.