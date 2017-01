Serena Williams è ai quarti con Konta, Lucic e Karolina Pliskova

Serena WILLIAMS b. Barbora STRYCOVA 7-5, 6-4

da MELBOURNE - Lo stimolo in più era arrivato alla mezzanotte di ieri sera, quando nella semi indifferenza generale di una giornata che aveva visto fuori il numero 1 del mondo Andy Murray e il successo in 5 set del beniamino Roger Federer, la campionessa in carica Angelique Kerber abdicava sotto le cannonate di CoCo Vandeweghe. Una caduta, quella della tedesca, che ringalluzziva soprattutto Serena Williams, certa infatti con una vittoria finale di poter riagguantare la posizione di regina del circuito WTA strappatale nella scorsa stagione dalla coriacea tennista di Brema. E’ così scesa in campo con la massima attenzione Serena; e proprio questo dato deve rendere ancor più merito alla prova di Barbora Strycova. La tennista ceca ha infatti impegnato nell’afa del centrale – oggi vento caldo ed effetto forno con temperatura intorno ai 35 – la Williams per quasi 2 ore, giocando una partita di grande qualità dal punto di vista tattico. Strycova aggressiva in risposta e spesso proiettata verso la rete, quasi come se l’impresa di Misha Zverev avesse fatto scuola. La Williams è stata a lungo sotto di un break nel primo set – recuperato solo sul 4-4 –, ed ha avuto i suoi bei problemi già per chiudere il primo, arrivato grazie a una risposta di rovescio davvero fortunosa (dopo che la Strycova aveva annullato già 3 set point sul 5-4). E così è stato anche nel secondo, nonostante Serena in questo parziale sia sempre restata avanti. Il break di vantaggio dell’americana è però durato fino al 5-3, quando al momento di servire per il match la Strycova è riuscita nell’ennesima piccola impresa della sua partita: ovvero trovare il controbreak che avrebbe potuto riaprire le cose. Condizionale d’obbligo per una gioia effimera: la Williams infatti, nel successivo – e decisivo – gioco, ha nuovamente strappato il servizio, levandosi così il peso di un’avversaria oggi tanto complicata quanto dignitosa, e garantendosi i quarti contro Johanna Konta. La rincorsa al trono di regina resta apertissima, ma occhio alla britannica...

Johanna KONTA b. Ekaterina MAKAROVA 6-1, 6-4

Deve ancora mollare un set nel torneo e ha già steso Flipkens, Osaka, Wozniacki e Makarova. Di certo una prima settimana non delle più tranquille. Eppure va, va come un treno la ‘britannica di Sydney’ Johanna Konta, forte di una condizione fisica e mentale che la pone come giocatrice più calda – e per distacco – del circuito WTA. La Konta ha piegato oggi la resistenza della Makarova con l’ennesima prova di assoluto valore: un primo set totalmente dominato; un secondo lottato e ripreso in rimonta. Qui dentro la Konta ha sfoggiato numeri invidiabili: 9 aces, 21 vincenti a fronte di solo 13 errori non forzati lungo un’oretta e dieci di partita. Insomma, l’ennesima bella prova di forza davanti a una partita che esattamente come il turno precedente si prospettava come complicata… E che esattamente come il turno precedente la Konta ha invece portato a casa alla grande. Ora però troverà Serena Williams in quella che è qualcosa in più di una prova del nove. Dovesse uscire viva anche da lì, a quel punto sarebbe corretto considerarla come la vera favorita. Nessun precedente. Quale miglior momento per una prima volta?

Mirjana LUCIC-BARONI b. Jennier BRADY 6-4, 6-2

Si ferma invece l’inaspettata corsa di Jennifer Brady. La ragazza uscita da UCLA deve arrendersi alla Lucic-Baroni, che di fronte all’occasione della vita e forte di un cammino che l’ha vista mettere in fila anche Aga Radwanska, non poteva certo fermarsi sul più bello. E così la tennista croata non ha fatto, regalandosi a distanza di quasi vent’anni da quella semifinale di Wimbledon del 1999, il miglior risultato della carriera nei tornei degli slam. Si è imposta giocando un tennis di spinta sul quale la Brady poco ha potuto che in poco più di un’oretta – 6-4, 6-2 il punteggio – le ha garantito una tra Gavrilova e Karolina Pliskova.

Karolina PLISKOVA b. Daria GAVRILOVA 6-3, 6-3

Trascinata fin qui dal calore del suo pubblico, Daria Gavrilova s'arrende alla cronaca di una protagonista annunciata degli Australian Open, la ceca Karolina Pliskova, dalla finale di Flushing Meadows alla prima volta tra le migliori 8 di Melbourne. La Pliskova può contare come Serena sul miglior servizio del tennis femminile (12 ace in 9 turni di battuta e 8/10 punti con la prima di servizio) e un bottino di 20 vincenti: sarà una bella sfida ai quarti contro la veterana Lucic-Baroni. (f.d)