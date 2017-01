Serena Williams smonta il sogno della Lucic-Baroni: dopo 8 anni, sarà finale contro Venus

da MELBORUNE – Un affare di famiglia. Merito più che altro dell’exploit di Venus contro la Vandeweghe, visto che il successivo match di Serena, nella favola della Lucic-Baroni, ha avuto tempistiche e spunti tecnici degni di un primo turno: 6-2, 6-1 in 50 minuti. Della partita, più di ogni altra cosa successa in campo, verrà ricordato il selfie della tennista croata poco prima della sua definitiva uscita dal campo.

Serena è infatti intervenuta senza pietà sulla favola della Lucic-Baroni come un bulletto farebbe con un castello di sabbia di un ragazzino solitario su una spiaggia, ovvero spazzando via con un calcio le fragili speranze di resistenza al tempo. La Lucic-Baroni non aveva – e non ha – armi per mettere minimamente in difficoltà la Williams. Figuratevi una Williams che in ballo aveva il record di 23 titoli slam, il ritorno a numero 1 del mondo e il tutto in una finale da giocare contro l’amata sorella Venus. E così, della partita, non c’è nulla da raccontare se non l’imbarazzante dominio di Serena.

Un successo che ha riposto quindi l’intera famiglia Williams al centro del mondo tennistico femminile, per un replay che a 16 anni di distanza dalla prima volta in un major – US Open 2001 – e a 8 dall’ultima – Wimbledon 2009 – vedrà nuovamente le sorelle più famose del mondo scontrarsi per un titolo destinato a rimanere in famiglia. Per Serena, l’eventuale successo, varrà ogni genere di gloria: primo posto della classifica WTA, record di 23 titoli slam e gloria assoluta dopo qualche inaspettato scivolone che da Roberta Vinci in poi aveva fatto chiacchierare qualcuno fin troppo frettolosamente; per Venus sarebbe invece la clamorosa chance di negare – o quanto meno rimandare – alla sorella minore tutto ciò, e ritornare ad alzare un major che la maggiore delle Williams non alza da Wimbledon 2008. Indovinate chi la sfidò in finale anche in quell’occasione…