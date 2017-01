Sorteggio Blockbuster! Serena Williams subito con la Bencic; Roberta Vinci inizia con la Vandeweghe

La prima testa di serie del main draw e detentrice degli Australian Open, Angelique Kerber, debutterà contro l'ucraina numero 61 Lesia Tsurenko. Va meno bene ad Agnieszka Radwanska (3) contro la bulgara Pironkova e soprattutto a Serena Williams (2) che in un'affascinante sfida generazionale da 16 anni di differenza (!) dovrà subito affrontare Belinda Bencic. Sì, la svizzera che, quando ancora minorenne e allenata dalla mamma di Martina Hingis, aveva già battuto Serena in semifinale alla Rogers Cup.

Le italiane del main draw: unica testa di serie nostrana con il seed #16, Roberta Vinci affronterà l'americana numero 38 WTA Coco Vandeweghe mentre Francesca Schiavone, al suo sedicesimo e ultimo Australian Open, aspetta una qualificata. Debutto di ferro, ma non proibitivo, per Camila Giorgi contro la numero 12 Timea Bacsinszky mentre Karin Knapp contro la taiwanese Wei Hsieh (88) e Sara Errani, che affronterà la giapponese Risa Ozaki centesima del ranking mondiale, sono ravvicinate in zona Cibulkova.

IL TABELLONE FEMMINILE DEGLI AUSTRALIAN OPEN