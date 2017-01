Troppo Nadal per Baghdatis: sfiderà Zverev al 3° turno

Il miglior Nadal degli ultimi due anni schianta Marcos Baghdatis. La sentenza è prematura parlando di un match di secondo turno, ma le indicazioni lasciate da Rafa suonano come le migliori premesse per il prosieguo nel torneo del campione dell'edizione 2009. La notizia dell’eliminazione di Novak Djokovic completa il quadro: il maiorchino ha davvero una ghiotta occasione per imporsi nella parte bassa del tabellone degli Australian Open 2017.

Sul match odierno non c’è molto da dire. Il cuore infinito di un lottatore come Baghdatis non poteva bastare contro una versione così convincente di Rafa: solido al servizio, letale con le sventagliate di dritto ed efficace anche di rovescio. I pochi scambi lunghi sono stati gli unici acuti del cipriota e di una sfida che non ha mai avuto storia, come raccontano i soli 7 game lasciati per strada da Nadal.

Il mancino di Manacor se la vedrà quindi con Zverev in un confronto generazionale da non perdere: là sotto, però, la concorrenza fa meno paura, oggi che Nadal ha dato delle risposte attese da tempo mentre Djokovic prenotava il volo di ritorno.