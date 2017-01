Un cuore grande così: il sogno della Lucic-Baroni continua, Pliskova ko al 3°set

da MELBOURNE – Nello sport – come nella vita – bisogna soprattutto volerlo. Crederci e volerlo. Mirjana Lučić-Baroni, anni 34 e numero 79 della classifica WTA, ci ha creduto e l’ha voluto parecchio. Certamente più della finalista dell’ultimo US Open Karolina Pliskova, tennista accreditata di tutti i favori del pronostico alla vigilia, e invece sconfitta dall’ennesima giocatrice che in questo ormai incredibile Australian Open 2017 sembra essere spinta da qualcosa di più grande di lei.

L’altro giorno in conferenza stampa aveva dichiarato “un giorno, quando me la sentirò, racconterò tutto quello che ho passato”. Sulla carta era una carriera da predestinata quella della Lucic-Baroni. E invece così non è stato, in una vita che tra problemi personali e infortuni fisici non le ha regalato ciò che sembrava scontato in quel 1999. A 17 anni infatti la Lucic-Baroni veniva fermata in semifinale di Wimbledon da tale Steffi Graf, per un appuntamento col destino che sembrava dovesse essere rimandato solo di qualche mese; un anno o due nelle peggiore delle ipotesi.

E invece di anni ne sono passati 18. Si nasce, si cresce, si passano 3 categorie scolastiche. Ci si diploma, si fa la patente, si scopre l’amore. Letteralmente una vita. Qui in mezzo la Lucic-Baroni ne ha passate di tutte. E non sorprenda dunque se al termine dell’incontro con Karolina Pliskova, di fronte all’intervista con la Stubbs, la croata scoppi in lacrime. Più autentiche di queste, difficile prevederne.

Lacrime frutto del merito di una partita – e di un torneo – dove la Lucic-Baroni pare essere spinta da qualcosa in più del suo tennis. Dalla volontà, dall’appuntamento con un destino che a volte arriva con i suoi tempi. Sul come la Lucic-Baroni è arrivata alla vittoria, non c’è molto da raccontare: l’ha voluta di più. Di più di una Pliskova apparsa non al meglio fisicamente e infastidita da qualche vescica al piede destro che ne ha limitato la velocità degli spostamenti. O almeno così è sembrato. Una ‘menomazione’ – virgolettato d’obbligo – che ha caricato ancor di più la Lucic-Baroni, brava a rimanere calma in una partita estremamente altalenante dal punto di vista dei turni di servizio – specie nel secondo e terzo set – e dove a fare la differenza è stata la maggiore solidità della croata.

La Pliskova infatti è crollata quanto sembra aver definitivamente girato la partita con quel secondo set portato a casa non permettendo mai alla Lucic-Baroni – primo game escluso – di tenere il proprio turno di servizio. Invece la croata ha ripreso a sparar vincenti fin dal primo quindici del terzo, è andata sopra di un break, si è fatta riprendere, ha servito sotto pressione, è rimasta in partita e ha strappato il servizio nel nono gioco, chiudendo poi nel successivo grazie ai due ennesimi dritti sotterrati da una Plisokva troppo fallosa e troppo poco convinta per meritarsi il posto in semifinale.

Spot che va quindi alla favola della Lucic-Baroni, capace di resistere a tutto e di presentarsi all’appuntamento col destino forte di un credito atteso una vita. Ora troverà la Konta o Serena Williams. Fare pronostici a questo punto diventa relativo. A meno che non conosciate i piani segreti dei sempre imprevedibili dei del tennis.