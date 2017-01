Vanni si arrende a Berdych, la Vinci alla Vandeweghe; fuori anche Francesca Schiavone

Thomas BERDYCH b. Luca VANNI 6-1, rit.

da MELBOURNE... - Aveva sognato il centrale con Federer… si è dovuto accontentare di una mezz’oretta sul campo due con Thomas Berdych. Si è subito fermata l’avventura di Luca Vanni in questo Australian Open, ma è un peccato che sia durata così poco. Non tanto per l’esito finale – scontato fin dall’inizio, specie con un Berdych che da 10 anni sta lì coi grandi proprio perché capace di battere sempre o quasi quelli sotto di lui – quanto piuttosto per il ‘come’. Vanni si è infatti dovuto arrendere a un problema all’inguine destro avvertito dopo un allungo a metà primo set. L’intervento del fisio, due punti persi al servizio nel secondo set, poi la stretta di mano. A onore di cronaca giusto comunque sottolineare come Berdych si era imposto per 6-1, lasciando a Vanni un punteggio molto severo per quello visto il campo – il toscano aveva retto abbastanza bene nei primi game – e mettendo di fatto in mostra quello che sarebbe comunque stato l’esito finale. Per Vanni comunque un assegno importante e la consapevolezza di aver giocato un gran torneo di qualificazione. In bocca al lupo per il resto della stagione.

Coco VANDEWEGHE b. Roberta VINCI 6-1, 7-6(3)

Il pericolo era di quelli tangibili, ma per come è andata a finire a Roberta Vinci sa di mezza beffa. Da una parte c’è il grandissimo primo set giocato da Coco Vandeweghe, che in 25 minuti ha spazzato via a suon di vincenti e di servizi il gioco della Vinci; e dall’altra c’è l’occasione sfumata nel secondo, quando dopo un colpo di caldo la tennista americana si è accasciata al suolo sul 40-40 e 2-4 a favore della Vinci. Cos’è successo poi è solo la più classica delle beffe, con la statunitense non solo in grado di tenere il servizio dopo quasi 10 minuti di sospensione, ma di recuperare il break di svantaggio e rientrare in partita. Una reazione che ha sorpreso e anche lasciato un po’ stizzita la Vinci – dal campo l’abbiamo sentita borbottare “stava morendo là dietro” – e che ha riportato la partita sui binari dell’equilibrio. Binari che hanno condotto fino al tie-break meglio interpretato da una Vandeweghe capace di tirare a tutta e prendersi dei rischi che alla fine hanno pagato. Chiuso per 7 punti a 3 l’americana si è gettata al suolo come si solito fanno coloro che vincono il torneo, consapevole di essere riuscita in una piccola impresa. La Vinci invece è uscita molto scusa in volto, probabilmente stizzita da un complesso di cose difficili da digerire: il super primo set, il ritorno quando tutto sembrava perso… e un biglietto di ritorno da prenotare tutto sommato parecchio prima del previsto.

Julia BOSERUP b. Francesca SCHIAVONE 6-2, 6-4

Cala il sipario sul diciassettesimo e ultimo Australian Open della maratoneta del tennis italiano, al 65esimo slam della carriera. Il seeding le aveva regalato la qualificata americana Julia Boserup che è numero 119 WTA… Come pochi giorni fa a Hobart però, la condizione fisica è ancora precaria e la Boserup, che di anni ne ha 11 in meno, è una giocatrice in crescita con un terzo turno nell'ultima edizione di Wimbledon. Vince la statunitense 6-2, 6-4 in 1:14: Francesca dovrà raccogliere le forze per disputare un ultimo romantico Roland Garros su e nell'amata terra.