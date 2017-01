Vanni si arrende a Berdych, la Vinci alla Vandeweghe

Thomas BERDYCH b. Luca VANNI 6-1, rit.

da MELBOURNE... - Aveva sognato il centrale con Federer… si è dovuto accontentare di una mezz’oretta sul campo due con Thomas Berdych. Si è subito fermata l’avventura di Luca Vanni in questo Australian Open, ma è un peccato che sia durata così poco. Non tanto per l’esito finale – scontato fin dall’inizio, specie con un Berdych che da 10 anni sta lì coi grandi proprio perché capace di battere sempre o quasi quelli sotto di lui – quanto piuttosto per il ‘come’. Vanni si è infatti dovuto arrendere a un problema all’inguine destro avvertito dopo un allungo a metà primo set. L’intervento del fisio, due punti persi al servizio nel secondo set, poi la stretta di mano. A onore di cronaca giusto comunque sottolineare come Berdych si era imposto per 6-1, lasciando a Vanni un punteggio molto severo per quello visto il campo – il toscano aveva retto abbastanza bene nei primi game – e mettendo di fatto in mostra quello che sarebbe comunque stato l’esito finale. Per Vanni comunque un assegno importante e la consapevolezza di aver giocato un gran torneo di qualificazione. In bocca al lupo per il resto della stagione.

Coco VANDEWEGHE b. Roberta VINCI 6-1, 7-6(3)

a breve il report...

nel corso della giornata anche tutti gli aggiornamenti degli altri italiani: Seppi, Lorenzi, Schiavone...