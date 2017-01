'Vintage Venus' vs 'Showtime Vandeweghe': sarà una semifinale tutta americana

Venus WILLIAMS b. Anastasia PAVLYUCHENKOVA 6-4, 7-6(3)

da MELBOURNE - Volti nuovi? No grazie. Questo Australian Open prende sempre più il sapore del vintage e dopo gli exploit dei vari Federer e Nadal nel maschile, le pagine del calendario tornano ai primi anni del nuovo millennio anche nel femminile. Sì perché Venus Williams ce l’ha fatta, è di nuovo in semifinale in un torneo dello slam. La seconda, di fatto, negli ultimi 3 major giocati (c’era riuscita anche a Wimbledon, fermata dalla Kerber)… e prima dell’estate all’All England Club non ne centrava una da US Open 2010. La maggiore delle sorelle Williams c’è riuscita oggi grazie a un perfetto mix di sostanza, concretezza, esperienza e sorteggio favorevole. Kozlova, Voegele, Duan, Barthel e Pavlyuchenkova appunto. Tutte senza perdere un set.

Quello di oggi per la Williams è stato certamente l’impegno più complicato del suo cammino, ma nonostante ciò la 36enne californiana ne è uscita alla grande. Anastasia Pavlyuchenkova non è riuscita infatti a concretizzare le sue chance – e ne ha avute parecchie – cadendo in una trama che tutto sommato era ciò che sperava la Williams: scambia rapidi (4 la media della partita) e via andare. Poche corse e rincorse dunque per Venus e tante possibilità di agire in risposta. E’ probabilmente stata proprio quella la chiave della partita, soprattutto per una Pavlychenkova andata avanti di un break per ben 4 volte nel corso della partita – due per set – e mai capace di confermarsi nel turno di servizio immediatamente successivo. Tradita dal servizio e dall’impossibilità di piazzare l’allungo, la tennista russa ha sempre subito l’immediato rientro; una sviluppo di gioco che le è costato il primo set con 4 game a 1 a favore della Williams da 3-2 e servizio; e che le ha impedito la fuga anche sul 4-3 e servizio nel secondo set. Identico discorso poi nel tie-break, quando sopra 3-1 la Pavlyuchenkova si è nuovamente bloccata con un servizio o falloso o preda delle risposte di Venus. Insomma, l’americana alla grande la sua esperienza nei momenti chiavi e la chance offertele dall’avversaria, trovando con merito la semifinale contro Muguruza o Vandeveghe. Consapevole che, in entrambi i casi, avrà le sue buone chance da giocarsi.