Wawrinka dà appuntamento a Seppi, Murray va di fretta: ottavi raggiunti

Andy MURRAY b. Sam QUERREY 6-4, 6-2, 6-4

Zero set lasciati per strada, l’autorevolezza del numero 1 al mondo e il nono accesso consecutivo agli ottavi degli Australian Open. Andy Murray non mostra segnali di cedimento nella sua cavalcata e neutralizza Sam Querrey in tre agevoli set. Lo scozzese reagisce così al malumore causato dall’essere 'confinato' sull’Hisense Arena di giorno. Senza Djokovic a rovinargli i piani, la maledizione del 5 volte finalista a Melbourne può essere interrotta. Il prossimo scoglio si chiama Mischa Zverev.

Stanislas WAWRINKA b. Viktor TROICKI 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7)

Sarà Stan Wawrinka l’avversario di Andreas Seppi agli ottavi di finale. L’azzurro non partirà favorito ma, dopo la sofferenza contro Klizan al primo turno, lo svizzero ha evidenziato che qualche spiraglio potrebbe esserci nel caso inciampasse in una giornata di scarsa ispirazione. Contro Troicki, il vincitore dell’edizione 2014 si complica la vita: perde il primo set, rimonta, ma quando va a servire per il match per ben due volte (sul 5-4 e sul 6-5) concede al serbo la chance di riaprire la sfida. Trocki, da combattente qual è, non molla neppure nel tie-break: sotto 2-5 risale fino al 5-5 e annulla un match-point sul 5-6. Wawrinka cancella, però, la possibilità di allungare la partita al quinto sul 7-6 Troicki e si qualifica tra i migliori 16 del torneo per la sesta volta negli ultimi 7 anni. I precedenti con l’altoatesino recitano 8-3 di marca elvetica, ma sul cemento di Melbourne sarà una prima assoluta.

Gli altri: Tsonga conferma il feeling australiano

Tsonga piega un cliente scomodo come Sock in un match che presentava insidie: il verdetto è 7-6 (4), 7-5, 6-7 (8), 6-3. Per l’ottava volta il francese è agli ottavi degli Australian Open, dove vanta la finale del 2008. In questo Slam Jo-Wilfried è tradizionalmente a suo agio.