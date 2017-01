Wawrinka regola Tsonga e "aspetta" Federer: lo svizzero è in semifinale

da MELBOURNE - Un match destinato ad essere ricordato più per un battibecco a fine primo set che per quanto prodottto in campo. Eh già, Stan Wawrinka va spedito verso la semifinale dell’Australian Open e Jo-Wilfried Tsonga, sul suo cammino, si dimostra ostacolo di più facile gestione di quanto non sia stato negli ottavi il nostro Andreas Seppi.

Poco da raccontare dal punto di vista tattico per una partita che Wawrinka, esattamente come con Seppi, ha meglio gestito in tutti i momenti chiave. Due su tutti i momenti degni di nota: il tie-break del primo, dove dal 2-2 Wawrinka ha infilato 5 punti consecutivi; e il finale del secondo set, quando dopo aver preso il break di vantaggio sul 4-3, Tsonga ha subito 3 games consecutivi, lasciando spazio e set a un Wawrinka a quel punto lanciato verso il suo traguardo.

Un arrivo già di fatto raggiunto a inizio terzo, con il break del 2-0 iniziale che lo svizzero ha portato senza grandi patemi fino al 7-6(2), 6-4, 6-3 finale in due ore e un quarto che è fedele espressione della superiorità attuale del tennista elvetico.

Uno Stan più bravo sul campo e più bravo anche nella gestione dei nervi. Wawrinka è stato infatti impeccabile nel siparietto di fine set con uno Tsonga poco contento – a suo modo di vedere – dell’eccessiva esultanza dello svizzero dopo il tie-break vinto. Wawrinka ha a quel punto intavolato una discussione a distanza col rivale francese conclusasi con un emblematico “è solo una partita di tennis, rilassati”.

Tennis che lo svizzero ha mostrato decisamente più solido poi anche dentro il campo, e che ha di conseguenza premiato l’ultimo vincitore dello US Open con una semifinale di più facile conseguimento di quanto si potesse aspettare. Lì troverà Misha Zverev o l’amico Roger Federer, in due match – inutile sottolinearlo – dalla gestione e dall’impegno profondamente diversi. Quel che è certo è che Stan in questo momento diventa il vero favorito del torneo. Posizione scomoda, specie per uno che tutti i suoi migliori successi li ha costruiti nell’ombra dell’underdog.