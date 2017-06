Azarenka torna in campo dopo la gravidanza, sarà l'ennesima mamma vincente al rientro?

Dopo aver dato alla luce il piccolo Leo lo scorso 20 dicembre, Victoria Azarenka tornerà in campo quest’oggi nel torneo WTA di Mallorca, affrontando la giapponese Risa Ozaki. L’ultima apparizione della 27enne bielorussa risale al Roland Garros dello scorso anno, quando fu costretta al ritiro nel primo turno contro Karin Knapp per via di un problema al ginocchio. Poche settimane dopo poi, la scoperta della gravidanza: Vika aveva sin da subito chiarito che sarebbe rientrata in campo, tornando ad allenarsi già due mesi dopo il parto. Il suo ritorno era previsto per il cemento americano ma l’ex numero 1 del mondo ha deciso di anticipare i tempi rientrando già sull’erba, con l’intenzione di giocare Wimbledon, torneo al quale prenderà parte sfruttando la regola del ranking protetto. Andiamo dunque a vedere le tenniste che hanno preceduto le orme di Azarenka, rientrando sul circuito da mamme.

La prima fu l’inglese Dorothea Chambers, che nel 1914, al rientro, vinse il suo settimo Wimbledon. Tornando a tempi più recenti, la leggenda australiana Margareth Smith Court, dopo aver partorito nel 1972, si fermò in semifinale allo US Open di quell’anno, sfiorando il Grande Slam l’anno successivo, quando vinse Australian Open, Roland Garros e US Open ma fu fermata in semifinale a Wimbledon. Court diede luce al secondo figlio nel 1974 e l’anno successivo vince altri due Slam, in doppio. Un’altra tennista australiana, Evonne Goolagong Cawley, conquistò l’Australian Open del 1977 sette mesi dopo il parto, ripetendosi poi nel 1980 a Wimbledon.

Kim Clijsters Imago

Nel nuovo secolo invece, il caso più eclatante è quello della belga Kim Clijsters, che, ritiratasi nel 2007, l’anno successivo ha dato alla luce la piccola Jada Elle, per poi decidere di tornare a giocare nel 2009. Dopo i quarti al debutto a Cincinnati, l’ex numero 1 del mondo stupì tutti vincendo lo US Open di quell’anno, riuscendo ad imporsi anche l’anno successivo a New York per poi chiudere in bellezza con l’Australian Open del 2011. Con quest’ultimo successo poi, Clijsters divenne la prima tennista a raggiungere la vetta del ranking dopo la maternità. Anche l’americana Lindsay Davenport è tornata a giocare nel 2007, a quasi un anno dalla gravidanza, vincendo 4 titoli WTA ma nessuno Slam. Non mancano però, casi di mamme che non hanno avuto lo stesso successo al ritorno in campo, come l’ucraina Alona Bondarenko, costretta a ritirarsi da numerosi infortuni nel 2011, o la russa Vera Zvonareva, che ha tentato di ritornare la scorsa estate ma con esito negativo, finendo per lasciare definitamente il tennis giocato.

Serena Williams PA Sport

Vedremo dunque dove potrà arrivare Victoria Azarenka. L’età è senza dubbio dalla sua parte ed il carattere per tornare a vincere di certo non le manca. Il circuito femminile ha senz’altro bisogno di ritrovare la combattente bielorussa e, perché no, di un’altra bella storia da raccontare. Parlando di mamme, inevitabile non citare Serena Williams. L’americana ha annunciato di aspettare il primo figlio dichiarando di voler tornare a giocare nel 2018, a 36 anni. Molti hanno accolto la notizia con scetticismo ma sarà solo l’ennesima sfida nella carriera dell’americana: diventare, da mamma, la tennista con più titoli Slam della storia rafforzerebbe ancora di più la sua candidatura come giocatrice più forte di tutti i tempi.